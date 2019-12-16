فرنسا تسلم "الجزار" في عهد النظام الديكتاتوري الأرجنتيني إلى بلاده

يصل مسؤول سابق في الشرطة الأرجنتينية على صلة بعملية قتل المئات خلال الحكم العسكري (1976-1983)، إلى بوينوس أيرس الاثنين بعدما سلمته فرنسا في ختام معركة قضائية استمرت لثمانية أشهر. وتشتبه الأرجنتين بأن من يسمى في بلاده "جزار" النظام الديكتاتوري شارك في أكثر من 500 عملية خطف وتعذيب وقتل عندما "اختفى" نحو 30 ألف شخص خلال الحكم العسكري.

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يصل ماريو ساندوفال، وهو مسؤول سابق في الشرطة الأرجنتينية على صلة بعملية قتل المئات خلال الحكم العسكري (1976-83)، إلى بوينوس أيرس الاثنين بعدما سلمته فرنسا في ختام معركة قضائية، استمرت لثمانية أشهر لتتم محاكمته على خلفية اختفاء طالب.



واعتُقل ماريو ساندوفال البالغ من العمر 66 عاما في منزله الأربعاء قرب باريس. وأُعيد المسؤول السابق، المقيم في فرنسا منذ سنة 1985 حيث حصل على الجنسية الفرنسية في ظل عدم معرفة كثيرين لهويته الكاملة، على متن طائرة غادرت باريس قرابة منتصف ليل الأحد.



وتشتبه الأرجنتين بأن ساندوفال شارك في أكثر من 500 عملية خطف وتعذيب وقتل عندما "اختفى" نحو 30 ألف شخص خلال الحكم العسكري. لكن تسليمه تم فقط بناء على عملية الخطف المفترضة في تشرين الأول/أكتوبر 1976 لهرنان أبرياتا، وهو طالب هندسة معمارية لم يُعثر قط على جثته.

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وتشير السلطات الأرجنتينية إلى أن لدى المحققين عدة إفادات ربط الشهود فيها ساندوفال (المعروف في بلاده بـ"جزار" النظام الديكتاتوري) بعملية قتل أبرياتا.



وأشار محامو ساندوفال إلى أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في الأرجنتين حيث قد يتعرض إلى التعذيب أو الاعتقال في ظروف سيئة.



واعتقل أبرياتا في مدرسة تدريب سيئة الصيت تابعة للبحرية الأرجنتينية في بوينوس أيرس، حيث تعرض نحو خمسة آلاف شخص للاحتجاز والتعذيب بعد انقلاب سنة 1976 العسكري، وألقي الكثير منهم من الطائرات في البحر أو في نهر "بليت".



وقالت المحامية بالنيابة عن دولة الأرجنتين صوفي ثونون إن والدة أبرياتا البالغة من العمر 92 عاما "تنتظر بفارغ الصبر" مثول ساندوفال أمام قضاء بلاده.



وهرب ساندوفال، الذي نفى الاتهامات بحقه، من الأرجنتين بعد سقوط النظام العسكري. وبالرغم من أنه مواطن فرنسي إلا أنه يمكن تسليمه إذ وقعت الجريمة قبل حصوله على الجنسية.

فرانس24/ أ ف ب