الدوري الأميركي للمحترفين: دالاس يضع حدا لمسلسل انتصارات ميلووكي

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واشنطن (أ ف ب)

وضع دالاس مافريكس حدا لمسلسل انتصارات ميلووكي باكس عند 18 مباراة على التوالي، وذلك باسقاطه في معقله 120-116 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وجاءت الهزيمة الأولى لميلووكي منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر حين سقط أمام يوتا جاز (110-103)، والرابعة فقط هذا الموسم، على الرغم من جهود نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 48 نقطة مع 14 متابعة، وافتقاد دالاس لنجمه الأبرز السلوفيني لوكا دونشيتش بسبب التواء في كاحله الأيمن.

وحرم دالاس مضيفه من محاولة الوصول الى رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد الانتصارات المتتالية، وقدره 20 مباراة حققه خلال موسم 1970-1971 حين واصل مشواره حتى الفوز بلقبه الأول والوحيد بقيادة الأسطورتين كريم عبد الجبار (كان اسمه حينها فرديناند لويس السيندور) وأوسكار روبرتسون.

ويدين دالاس بفوزه العاشر خارج ملعبه من أصل 12 مباراة والثامن عشر بالمجمل من أصل 26، الى سيث كوري، شقيق نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري، واللاتفي كريستابس بورزينغيس إذ سجل كل منهما 26 نقطة في مباراة كانت الأفضلية فيها للضيوف منذ البداية.

وأنهى دالاس الربع الأول متقدما 36-22 ثم بفارق 14 نقطة في أوائل الربع الثاني، قبل أن ينهي ميلووكي الشوط الأول بتسجيله 11 نقطة مقابل 4 لضيفه، ما سمح له بتقليص الفارق الى ثلاث نقاط 56-59.

وكان ميلووكي متخلفا 67-69 حين قرر منح أنتيتوكونمبو فرصة التقاط أنفاسه في آخر 6,32 دقيقة من الربع الثالث بعد أن سجل جميع النقاط الـ11 لفريقه في هذا الربع قبل جلوسه على مقاعد البدلاء.

وبعد دقيقتين من الراحة، عاد العملاق اليوناني الى الملعب وفريقه متخلفا 69-75، ثم وسع دالاس الفارق الى 11 نقطة 80-69 قبل أن يستقر على 10 نقاط 86-76 مع انتهاء الربع.

وبقي دالاس في المقدمة بفارق مريح معظم فترات الربع الأخير وذلك حتى نصف الدقيقة الأخير حين عاد ميلووكي بقوة الى اللقاء قبل أن يحبط تيم هارداواي جونيور عزيمته بتسجيله رمية حرة، لتصبح النتيجة 119-114 في آخر 7,6 ثانية.

ورد أنتيتوكونمبو الذي لم يحظ بمساندة فعالة سوى من البديل كايل كورفر (17 نقطة بينها 5 ثلاثيات من أصل 7 محاولات)، بسلة وانتزع معها خطأ، لكنه فشل في ترجمة الرمية الحرة فوصلت الكرة الى زميله ستيرلينغ براون الذي حاول التسديد، إلا أن بورزينغيس اعترض محاولته، وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية لآمال باكس بمحاولة تجنب الهزيمة.

وسيكون على ميلووكي الآن التقاط أنفاسه سريعا من أجل التحضر لما ينتظره الخميس حين يستضيف ليبرون جيمس ورفاقه في لوس أنجليس ليكرز (24 فوزا و3 هزائم) في معركة صدارة المنطقة الغربية.

وعلى ملعب "تويوتا سنتر"، حقق هيوستن روكتس أكبر عودة في تاريخ النادي بعدما حول تخلفه بفارق 25 نقطة أمام ضيفه سان أنتونيو سبيرز الى فوز 109-107 بفضل جهود راسل وستبروك الذي سجل 31 نقطة مع 10 متابعات، فيما سجل النجم الآخر جيمس هاردن 28 في مباراة قدم خلالها صاحب الأرض وجهين مختلفين في الشوطين، إذ كان متخلفا 53-72 في الأول لكنه تفوق 56-35 في الثاني.

وفي المباريات الأخرى، فاز تورونتو رابتورز حامل اللقب على كليفلاند كافالييرز 133-113، وواشنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 133-119 بفضل برادلي بيل (35 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على شيكاغو بولز 109-106 بفضل كريس بول (30 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة).

كما فاز ممفيس غريزليز على ميامي هيت 118-111، وبورتلاند ترايل بلايزرز على فينيكس صنز 111-110.

© 2019 AFP