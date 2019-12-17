الكونغرس الاميركي يؤيد فرض عقوبات على انبوب الغاز "نورد ستريم 2"

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واشنطن (أ ف ب)

ايد الكونغرس الاميركي الثلاثاء فرض عقوبات على انبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" الذي ترى واشنطن انه يعزز نفوذ موسكو في اوروبا.

وتستهدف العقوبات التي ندد بها الاتحاد الاوروبي الشركات التي تساهم في بناء هذا الانبوب تحت بحر البلطيق والذي سيتيح ارسال الغاز الروسي الى اوروبا من دون عبور اوكرانيا، حليفة الدول الغربية.

وايد مجلس الشيوخ النص بغالبية كبيرة (86 مقابل ثمانية) بعدما اقره مجلس النواب الاسبوع الفائت. ولا يزال يتطلب توقيع الرئيس دونالد ترامب.

وتهدف العقوبات الى تعطيل الانتهاء من الاشغال في هذا المشروع الذي انجز ثمانون في المئة منه على ان يبدأ تشغيله نهاية هذا العام. وسيتيح مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي الى المانيا.

وترى واشنطن وحليفتاها اوكرانيا وبولندا ان انبوب الغاز سيزيد من ارتهان الاوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيم ريش ان نورد ستريم 2 "هو تهديد لامن الطاقة في اوروبا واستفزاز تمارسه الحكومة الروسية".

لكن الاتحاد الاوروبي وبرلين نددا بهذه العقوبات التي تستهدف شركات قانونية وتشكل تدخلا اميركيا في سياسة الطاقة الاوروبية.

ويمثل المشروع استثمارا بعشرة مليارات يورو تمول مجموعة غازبروم الروسية نصفها والنصف الاخر تموله خمس شركات اوروبية.

© 2019 AFP