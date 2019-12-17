بريطانيا: مساع إلى تمرير قانون يحدد العام 2020 كحد أقصى للفترة الانتقالية لبريكسيت

يحضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعًا للمشرعين لانتخاب رئيس وأداء اليمين الدستورية في لندن ببريطانيا في 17 ديسمبر 2019.

في خطوة أدت إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني وأثارت مخاوف في بروكسل، صرحت الحكومة البريطانية الثلاثاء أن البلاد تسعى إلى تمرير قانون يمنع تخطي الفترة الانتقالية لبريكسيت نهاية العام 2020. ومن المقرر أن تحدد الملكة إليزابيث الثانية برنامج الحكومة التشريعي الخميس ويعتزم جونسون طرح اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الجمعة.

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عقب فوز بوريس جونسون في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي، مضت بريطانيا إلى الخطوة التالية وهي تمرير قانون يمنع تخطي الفترة الانتقالية لبريكسيت نهاية العام 2020، بحسب ما صرحت الحكومة الثلاثاء، في خطوة أدت إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني وأثارت مخاوف في بروكسل من سباق ضد الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وتلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية تجري خلالها لندن وبروكسل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري. ووعد جونسون بالعمل "24 ساعة في اليوم" للوفاء بوعوده الانتخابية.

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وصرح كبير مفاوضي بريكسيت في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن الاتحاد سيفعل ما بوسعه لاتمام المهمة في الموعد المحدد. وصرح للصحافيين عند سؤاله ما إذا كان سيفي بالمهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق تجاري وتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق "سنبذل أقصى جهودنا".

من ناحية أخرى قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس إن المهلة النهائية "ستكون محدودة جدا" للتوصل إلى اتفاق طموح.

وأضاف "سيكون من الصعب للغاية إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل"، وقال إن "الإطار الزمني صارم للغاية وهذا يعني أن بعض الأمور ستكون بعيدة المنال".

ارتفاع يليه انخفاض في الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا أمام الدولار واليورو بعد إعادة انتخاب جونسون والشعور بأنه بات من المؤكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية كانون الثاني/يناير.

لكن تلك المكاسب ضاعت الثلاثاء وسط مخاوف من أن عدم التوصل إلى اتفاق وهو ما يمكن أن يتسبب في حالة من الغموض والفوضى.

وانخفض الجنيه بنسبة 1,4% مقابل الدولار.

وانخفض سعر الجنيه إلى 1,3146 نحو الساعة 14:35 ت غ مقارنة مع 1,3332 عند الساعة 22:00 ت غ الاثنين.

وعقد جونسون أول اجتماع لحكومته منذ الانتخابات الثلاثاء، ورحب بالوزراء الذين عادوا إلى الحكومة بعد نتيجة الانتخابات التي وصفها بـ"المزلزلة"، وقال لهم "لم تشاهدوا شيئا بعد".

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ومع عودة مجلس العموم، قال للنواب "هذا البرلمان لن يضيع وقت الأمة في حالة من الجمود والانقسام والتأخير".

وأضاف "سننفذ بريكسيت .. وسنلبي أولويات الشعب البريطاني .. بعد ثلاثة أعوام ونصف عام من الجدل".

الملكة إليزابيث والمفوضية الأوروبية

ستحدد الملكة إليزابيث الثانية برنامج الحكومة التشريعي الخميس ويعتزم جونسون طرح اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الجمعة.

إلا أن الحكومة تعتزم الحيلولة دون امتداد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 2020 في بيان نوايا رسمي.

وقال مصدر في الحكومة "لن نمدد فترة التنفيذ، وسيحظر مشروع قانون اتفاق الانسحاب الجديد بشكل قانوني موافقة الحكومة على أي تمديد".

وذكرت لندن وبروكسل إن جونسون تحدث هاتفيا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لايين، واتفقا على بدء محادثات تجارية في أقرب وقت ممكن.

وكتبت رئيسة المفوضية الاوروبية على تويتر "لقد اتفقنا على إطلاق مفاوضات في أسرع وقت ممكن حول الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. سنلتقي في بداية عام 2020. وستكون المملكة المتحدة دائما صديقا وشريكا وحليفا". وأوضحت أنها ستلتقي جونسون في العام المقبل.

فرانس24/ أ ف ب