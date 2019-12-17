بطولة إنكلترا: غوارديولا يؤكد وجود اتصالات بين أرتيتا وأرسنال

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء وجود اتصالات بين فريق أرسنال ومساعده مواطنه ميكيل أرتيتا لتولي منصب المدرب في الفريق اللندني، حيث لعب خمسة أعوام وأنهى مشواره.

ونُشرت صور الإثنين تظهر مسؤولين في "المدفعجية" يغادرون منزل أرتيتا (37 عاماً) في الصباح الباكر، بعد ساعات من انتصار السيتي على الفريق اللندني في عقر داره 3-صفر الاحد.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة امام اوكسفورد يونايتد (درجة ثالثة) "نعم، لقد علمت ذلك، أنه (أرتيتا) يتحدث مع أرسنال ولا أعرف ما الذي سيحدث (...) هو شخص بالغ ويعرف بالضبط ما الذي يجب فعله. لقد كان صادقا معي بشكل لا يصدق".

وأضاف "كنا أذكياء للغاية لأخذه والآن الأندية الأخرى تريده. لقد قلت ذلك كثيرا، إنه شخص رائع، ومدرب جيد، ولديه أخلاقيات العمل، ولهذا السبب هو معنا".

ويبحث أرسنال صاحب المركز العاشر في الدوري برصيد 22 نقطة بفارق 27 نقطة عن ليفربول المتصدر، عن مدرب بدلا من الإسباني اوناي ايمري المقال من منصبه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويقود السويدي فريدي ليونغبرغ لاعب وسط آرسنال السابق ومساعد ايمري منذ عام 2018، الفريق بشكل موقت لحين تعيين مدرب دائم.

وحقق ليونغبرغ أربع نقاط في المباريات الأربع التي قاد فيها الفريق في الدوري المحلي، عوضاً عن تعادل صعب في الدوري الأوروبي 2-2 أمام مضيفه ستاندرد لياج البلجيكي بعدما كان الفريق متأخراً حتى الدقيقة 78 بهدفين.

وكان أرتيتا أحد المرشحين الفعليين لخلافة الفرنسي أرسين فينغر المدرب الأسبق لأرسنال قبل عام ونصف، ولكن إدارة المدفعجية اعتبرت وقتها أن إيمري أكثر خبرة.

وتوقع غوارديولا انتقال مساعده في ذروة الموسم، وقال "تنظيم النادي هو حي دائماً، وهو لا يبقى على حاله دائما، ما قد ينجح اليوم قد لا يعمل غداً، لا يوجد أحد هنا إن لم يكن هو يريد ذلك".

واعتبر المدرب الإسباني أن أرتيتا "يعرف بالضبط ما الذي نريده، وما نود، ولكن في النهاية، إنه قراره. إنه موضوع شخصي".

© 2019 AFP