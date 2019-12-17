بطولة إنكلترا: كاين سيستغل الفرصة للتعلم من مورينيو

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لندن (أ ف ب)

أكد هاري كاين، قائد توتنهام خامس الدوري الانكليزي لكرة القدم، أنه سيستغل الفرصة للتعلم من مدرب فريقه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو على الرغم من احترامه الكبير لمدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

واعتبر كاين أن المدربين يعملان بطرق مختلفة، آملا أن يستفيد من وجوده تحت قيادة مدرب تشلسي ومانشستر يونايتد السابق.

وحقق توتنهام أربع انتصارات في خمس مباريات في الدوري تحت قيادة مورينيو بعد أقل من شهر على تسلمه مهامه خلفا للأرجنتيني، وقفز من المركز الرابع عشر إلى الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف جاره تشلسي، علما بأنها سيلتقيان الأحد في "دربي لندن" على أرض توتنهام.

وأبدى كاين احترامه الشديد لبوكيتينو لافتاً إلى أنه تطور معه جيدا، مضيفا "لكن مورينيو لديه أسلوبه الخاص وطريقته في القيام بالأشياء. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالتعلم بهذه الطريقة".

وتابع "مسيرتي الاحترافية كانت مع مدرب واحد فقط، لذلك من الجيد بالنسبة لي تجربة أمور جديدة، ورؤية كيف يعمل مختلف المدربين"، موضحا أن "مورينيو واحد من أفضل المدربين في كرة القدم، لذلك لا يمكنني سوى التعلم منه".

ورأى كاين أنه "عند قدوم مدرب جديد، الجميع وقتها يريد العمل، يريد الابهار. لكن من المهم خلال هذا الشهر، الفترة المزدحمة، وفي كانون الثاني/يناير المقبل أن نستمر في ذلك. وان لا تكون فقط في الفترة الأولى".

© 2019 AFP