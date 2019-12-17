بوينغ ستعلق إنتاج طائرات "737 ماكس" انطلاقا من يناير المقبل

اعتبارا من كانون الثاني/ يناير تعتزم مجموعة بوينغ الأمريكية تعليق إنتاج طائرات من طراز "737 ماكس" الممنوع من التحليق منذ تسعة أشهر بعد كارثتين جويتين، وفق ما أعلنت في بيان الاثنين.

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قالت مجموعة بوينغ الأمريكية الاثنين إنها ستعلق اعتباراً من كانون الثاني/يناير إنتاج طائرات من طراز "737 ماكس" الممنوع من التحليق منذ تسعة أشهر بعد كارثتين جويتين، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يتسبّب في الوقت الراهن بإلغاء وظائف.



وتضمن بيان للمجموعة "سبق أن ذكرنا أننا سنجري بصورة مستمرة تقييماً لخطط الإنتاج لدينا إذا استمرّ منع تحليق ماكس لفترة أطول مما توقّعنا". وتابع البيان "نتيجة لهذا التقييم المستمرّ، قرّرنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزّنة وتعليق الإنتاج مؤقتاً في برنامج 737 اعتباراً من الشهر المقبل".



وأشارت المجموعة في بيانها إلى أنّ قرار تعليق الإنتاج لن يؤدّي في الوقت الراهن إلى إلغاء وظائف في بوينغ، لكنّ هذا الأمر ستكون له حتماً انعكاسات سلبية على الشركات المتعاقدة مع عملاق صناعة الطيران الأميركي.



وقرار تعليق الإنتاج الذي اتّخذ خلال اجتماع عقد الاثنين استند إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة اليقين المتعلقة بمتى وكيف ستتم إعادة الطائرة إلى الخدمة وكذلك أيضاً بالتراخيص المتّصلة بتدريب الطيارين على هذا الطراز من الطائرات على مستوى العالم، بحسب ما أوضح البيان.



وعلى الرغم من أن طائرات "737 ماكس" رابضة على الأرض منذ تسعة أشهر، إلا أنّ بوينغ استمرّت في إنتاج هذا الطراز، بحيث بات لديها في مخازنها 400 طائرة.



وكانت سلطات الطيران العالمية أمرت بوقف تحليق "737 ماكس" في أعقاب تحطّم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "لايون إير" في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في إندونيسيا ومن ثم طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.



فرانس24/ أ ف ب