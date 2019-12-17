ترامب يتهم بيلوسي ب"تقويض الديموقراطية الاميركية" على خلفية السعي لعزله

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واشنطن (أ ف ب)

اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي ، ب "تقويض الديموقراطية" في رسالة نشرت مع اقتراب التصويت على عزله في مجلس النواب.

وكتب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة"، "فانك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية"، مضيفا "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

ويصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون هذا الاسبوع، ربما اعتبارا من الاربعاء، على تهمتين تبنتهما اللجان ضد ترامب: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

واضاف ترامب مخاطبا بيلوسي ان التهمة الاولى "باطلة تماما، لا قيمة لها ومن انتاج خيالك". ويتهم الرئيس الاميركي بانه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف اجبار الرئيس الاوكراني على فتح تحقيق في شأن جو بايدن، ابرز منافسيه الديموقراطيين في الانتخابات المقبلة.

واكد ترامب مجددا ان حديثه مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "بريئا تماما" مشددا على انه لم يمارس "اي ضغوط" على كييف.

ووصف ترامب التهمة الثانية بانها "عبثية وخطيرة".

وتابع مخاطبا بيلوسي "انك غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".

واعتبر ان تصويت مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

وفي امكان ترامب التعويل على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ التي ستحاكمه لتجنب العزل.

© 2019 AFP