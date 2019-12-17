تركيا: اعتقال نحو مئتي شخص يشتبه بصلتهم بجماعة غولن

اعتقلت السلطات التركية 181 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016. يشار إلى أنّ السلطات التركية أقالت نحو 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بغولن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

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أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن اعتقال 181 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016.



وكان مكتب المدعي العام أصدر مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبهاً بهم اتهموا باستخدام تطبيق " بايلوك" للرسائل المشفّرة الذي تعتقد السلطات أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.



كما صدرت مذكرات توقيف بحق 18 مشتبهاً بهم بينهم 10 أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.



يشار إلى أنّ السلطات التركية أقالت نحو 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بغولن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.



وفي سياق متصل، أعلن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، عن توقيف براق أوغوز ورئيس بلدية من أعضائه في إحدى دوائر مدينة إزمير بشبهة الارتباط مع حركة غولن.



من جهته، دان رئيس الحزب دينيز يوجيل في تغريدة على تويتر إزاحة مسؤول مهم تحت ذريعة القانون، مؤكداً دعمه لرئيس البلدية.





فرانس24/ أ ف ب

