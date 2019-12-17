تركيا تعتقل نحو مئتي شخص يشتبه بأنهم على صلة بجماعة غولن

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انقرة (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016 الفاشل، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة.

وجاءت عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبهًا بهم اتهموا باستخدام تطبيق " بايلوك" للرسائل المشفّرة الذي تعتقد السلطات أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.

وصدرت مذكرات توقيف بحق 18 مشتبهًا بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.

واعتقلت السلطات حتى الآن 171 شخصًا في أنقرة وعشرة آخرين في مناطق أخرى، بحسب المصدر الذي لم يعط مزيداً من التفاصيل.

ومنذ الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات أو علّقت عمل 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بغولن.

من جهة أخرى، أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة توقيف براق أوغوز ورئيس بلدية من أعضائه في إحدى دوائر مدينة إزمير (غرب) بشبهة الارتباط مع حركة غولن.

وقال رئيس الحزب في إزمير دينيز يوجيل في تغريدة على تويتر "ندين إزاحة مسؤول مهم تحت ذريعة القانون وندعم رئيس البلدية".

ومنذ تموز/يوليو 2016، اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات آلاف الاشخاص للاشتباه بصلاتهم بالانقلاب بموجب حال الطوارئ التي أعلنت لعامين وانتهت العام الفائت.

وأطلقت السلطات نحو 290 محاكمة مرتبطة بمحاولة الانقلاب، انتهت 261 منها بإدانة 3239 متهما حسب بيانات وزارة العدل.

© 2019 AFP