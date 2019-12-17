سهم أرامكو يتراجع للمرة الاولى منذ بدء تداوله

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الرياض (أ ف ب)

تراجع سعر سهم مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة في نهاية تعاملات الثلاثاء، وذلك للمرة الاولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية قبل أقل من أسبوع.

وبلغ سهر السهم مع إغلاق سوق "تداول" 37,75 ريالا سعوديا (10,06 دولار)، بانخفاض بقيمة 0,25 ريالا سعوديا عن اليوم الذي سبق، أي بنسبة 0,66 بالمئة.

وكانت أرامكو دخلت الأربعاء الماضي سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا، وأصبحت عملاقة النفط السعودي في يوم التداول التاريخي الأول أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وبلغ سعر السهم بعد ثوان من بدء تداوله وحتى إغلاق السوق 35,2 ريالا سعوديا (9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريالا (0,85 دولار) عن السعر الرئيسي، وواصلت قيمة السهم ارتفاعها في الأيام التالية وبلغت 38 ريالا سعوديا الاثنين.

وبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,5 بالمئة من أسهمها بقيمة 25,6 مليار دولار.

والاكتتاب العام لجزء بسيط من أسهم أرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمّى "رؤية 2030".

ويبلغ رأسمال أرامكو ستين مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسّمة على مئتي مليار سهم. وباعت أرامكو ثلاثة مليارات سهم وهي نسبة الـ1,5 بالمئة.

وعزّز اكتتاب أرامكو موقع السوق المالية السعودية المحلية "تداول"، التي أصبحت من بين أكبر عشر أسواق عالمية.

وأعلنت ارامكو الثلاثاء أنها انهت استحواذها على 17% من هيونداي اويل بانك الكورية بقيمة 1,2 مليار دولار تقريبا.

و شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية هي شركة لتكرير النفط، بطاقة انتاجية قدرها 650 ألف برميل يوميا، بحسب ارامكو.

© 2019 AFP