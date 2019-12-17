كأس الرابطة: رينس أول المتأهلين لربع النهائي

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باريس (أ ف ب)

أصبح رينس أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه مونبلييه 1-صفر الثلاثاء في ثمن النهائي.

وسجل لاعب خط الوسط ماثيو كافارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على المدافع البرتغالي بيدرو مينديش.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد اللاعب الصربي ميهايلو ريستيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد عرقلة المهاجم البديل اليوناني اناستانيوس دونيس المنفرد بالحارس.

وتقام لاحقا مباراة اخرى تجمع بين موناكو وليل.

© 2019 AFP