مونديال الأندية 2019: فلامنغو الى النهائي بفوزه على الهلال 3-1

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الدوحة (أ ف ب)

تأهل فلامنغو البرازيلي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، الى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في قطر، بفوزه على الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، 3-1 الثلاثاء.

وجاءت أهداف فلامنغو عن طريق جيورجيان دي أراسكاييتا (49) وبرونو هنريكي (78) وعبدالله البليهي (82 خطأ في مرمى فريقه)، بعدما تقدم الهلال في الشوط الاول بهدف سالم الدوسري (18)، في المباراة التي استضافها ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وسيلتقي فلامنغو في المباراة النهائية السبت على الملعب ذاته، الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء بين ليفربول الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ويخوض الهلال في اليوم ذاته مباراة تحديد المركز الثالث مع الخاسر من نصف النهائي الثاني.

وفشل الهلال في أن يصبح ثاني فريق عربي على التوالي يبلغ النهائي بعد العين الإماراتي (خسر في الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني)، والثالث في تاريخ البطولة مع الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني).

وكان الهلال الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، بلغ نصف النهائي بعد فوزه في الدور الثاني على الترجي التونسي بطل إفريقيا في الموسمين الماضيين 1-صفر، بينما بدأ فلامنغو بطل أميركا الجنوبية والدوري المحلي في البرازيل، مشاركته الأولى أيضا مباشرة من نصف النهائي.

ويدرب فلامنغو البرتغالي جورج جيزوس، المدير الفني السابق للهلال.

© 2019 AFP