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الجزائر: حزب "جيل جديد" يوافق على دعوة تبون للحوار شرط إطلاق معتقلي الحراك

الجزائر: حزب "جيل جديد" يوافق على دعوة تبون للحوار شريطة إطلاق معتقلي الحراك فرانس 24.

قال سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري (معارضة) في تصريح لقناة فرانس 24 إن "إرادة الحوار من قبل السلطة كانت موجودة منذ أشهر لكنها أخفقت، والآن نحن أمام أمر واقع جديد.. هناك رئيس جمهورية فتح نية الحوار". وأضاف جيلالي "لكن هنالك جزائريون وراء القضبان لأسباب سياسية ولا يمكن أن نذهب لأي حوار بدون إطلاق سراحهم"، معتبرا أن "أمام الحراك ثلاثة مسالك: رفض الحوار والذهاب نحو العصيان المدني، أو ترك العمل السياسي والميدان، أو تنظيم الحراك والقبول بالحوار".