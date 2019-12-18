الجزائر: حملة تضامن مع متظاهرين أصيبت أعينهم خلال فض الشرطة للمسيرات السلمية

جزائريون يتضامنون مع المتظاهرين الذين فئعت أعينهم خلال فض الشرطة للمسيرات السلمية. الجزائر 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أعلنت منظمة حقوقية جزائرية أن عشرات الأشخاص قد أصيبوا في العين بعضهم في حالة خطرة، خلال قمع الشرطة المظاهرات التي خرجت الخميس ضد الانتخابات الرئاسية. هذا واستجاب العديد من الجزائريين لحملة تضامن مع الضحايا تمت الدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أصيب عشرات الأشخاص في العين، بعضهم في حالة خطرة، خلال قمع مظاهرات ضد انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول في الجزائر، باستخدام الرصاص المطاطي، بحسب مسؤول في منظمة حقوقية جزائرية.

وبدأت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع المصابين عبر نشر صور لمدونين يضعون يدا على إحدى العينين. كما بدأ جمع التبرعات لمساعدة الجرحى.

تضامنا مع المتظاهرين الذين فقدوا عينهم

En solidarité avec les manifestants ayant perdu un œil #الجزائر#Algerie pic.twitter.com/6BacFFwVqZ — Khaled Drareni (@khaleddrareni) December 17, 2019

والثلاثاء، بمناسبة المظاهرة الأسبوعية للطلاب، ظهر العديد من المتظاهرين واضعين ضمادات على إحدى عينيهم، للتنديد بقمع قوات الأمن.



وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي في هذا الصدد "الحصيلة لا تزال موقتة، لكننا أحصينا عشرة جرحى، بعضهم في المستشفى (...) وبعضهم فقد عينه نهائيا".

هذا، وأوضح صالحي أن الجرحى أصيبوا برصاص مطاطي "يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول، خصوصا في منطقة القبائل، في بجاية والبويرة وتيزي وزو وبومرداس"، المدن التي تبعد بين 50 و180 كلم شرق الجزائر العاصمة، وشهدت حوادث منعت إجراء الاقتراع.

وقمعت الشرطة خلال هذين اليومين المظاهرات الرافضة للانتخابات التي فاز بها عبد المجيد تبون.



ودعت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، وهي جمعية أنشئت في خضم الحراك، المصابين إلى التعريف بأنفسهم لدى محامية متطوعة لتقديم شكاوى قضائية.

وأحصت اللجنة 1200 شخص تم توقيفهم بين 11 و12 ديسمبر/كانون الأول، أطلق سراحهم في وقت لاحق ما عدا عشرة لا يزالون في الحبس الموقت.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى التوقف عن قمع الاحتجاجات عبر الاعتقالات التعسفية و التفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ومحاكمة العشرات من النشطاء و المحتجين السلميين وسجنهم. — Amnesty Algérie (@AmnestyAlgerie) December 12, 2019

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "السلطات الجزائرية إلى التوقف عن قمع الاحتجاجات عبر الاعتقالات التعسفية والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ومحاكمة العشرات من النشطاء والمحتجين السلميين وسجنهم".

فرانس 24/ أ ف ب