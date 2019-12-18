الدوري الأميركي للمحترفين: إنديانا ينهي السلسلة الرائعة لليكرز خارج قواعده

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لوس انجليس (أ ف ب)

أنهى إنديانا بايسرز السلسلة الرائعة لضيفه لوس أنجليس ليكرز خارج قواعده عندما تغلب عليه 105-102 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان ليكرز على بعد فوزين فقط من معادلة الرقم القياسي في الدوري في عدد الانتصارات المتتالية خارج الديار والذي حققه الفريق بالذات موسم 1971-1972 وكان 16 فوزا متتاليا، لكن إنديانا بايسرز حرمه من ذلك وألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم، والأول بعد سبعة انتصارات متتالية وتحديدا منذ خسارته أمام ضيفه دالاس مافريكس 100-114 في الاول من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وتأثر ليكرز كثيرا من الناحية الهجومية بسبب غياب نجميه أنطوني ديفيس وكايل كوزما بسبب إصابتهما في الكاحل، كما أن غلة نجمه الأبرز "الملك" ليبرون جيمس لم تتخط 20 نقطة وهو الرصيد ذاته للبديل دوايت هاوارد، وإن كان الأول الذي أهدر سلة التعادل في الثانية الأخيرة، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ"تريبل دابل" مع تسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز الجناح الليتواني دومانتاس سابونيس في صفوف إنديانا بايسرز بتحقيقه "دابل دابل" حيث سجل 26 نقطة مع عشر متابعات، وساهم في الفوز أيضا مالكولم بروغدون بتسجيله 14 نقطة بينها سلة حسم النتيجة في الثواني الأخيرة.

وهو الفوز الرابع على التوالي لإنديانا بايسرز والثاني عشر في مبارياته الـ15 الأخيرة والتاسع عشر في 28 مباراة حتى الآن هذا الموسم فعزز موقعه في المركز السادس في المنطقة الشرقية، فيما حافظ ليكرز على صدارة المنطقة الغربية وشراكته المركز الاول في الدوري مع ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية، علما بأنهما سيلتقيان في قمة نارية الخميس على أرض الأخير حيث سيسعيان الى الحفاظ على سجلهما بعدم خسارة مباراتين متتاليتين هذا الموسم (خسر ميلووكي أمام ضيفه دالاس مافريكس 116-120 الإثنين).

© 2019 AFP