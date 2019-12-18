بطولة ألمانيا: مونشنغلادباخ يفوز على بادربورن ويتساوى بالصدارة مع لايبزيغ

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برلين (أ ف ب)

استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه بادربورن 2-صفر الأربعاء ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما خرج بايرن ميونيخ بفوز 3-1 امام مضيفه فرايبورغ.

وتساوى مونشنغلادباخ مع لايبزيغ المتصدر بعدد النقاط (34)، مع أفضلية للثاني بالمواجهات المباشرة (فاز ذهابا خارج أرضه 3-1).

واستفاد فريق شمال الراين من تعادل غريمه لايبزيغ الثلاثاء مع بوروسيا دورتموند 3-3، للوقوف معه على نفس المستوى، بعدما كان فقد صدارة الترتيب في المرحلة الماضية، بسقوطه أمام مضيفه فولفسبورغ 1-2.

وبحث غلادباخ عن الفوز بعد الخروج المخيب من دور المجموعات للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عقب خسارته في الجولة الاخيرة في الدقيقة 90 بنتيجة 1-2 امام ضيفه باشاك شهير التركي ليحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة.

وسجل الفرنسي الاسان بليا (46)، والألماني لارس ستنديل (67 من ركلة جزاء) هدفي أصحاب الارض.

ونفد بايرن ميونيخ من تعادل كان يلوح في الأفق، ليفوز على فرايبورغ 3-1 بهدفين أتيا في الوقت بدل عن ضائع.

وهو الفوز التاسع لبايرن فقط في 16 مباراة، مقابل اربعة تعادلات ومثلها من هزائم، ليتقدم إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 25 نقطة في المركز السادس.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري (16)، بعدما دخل إلى منطقة صاحب الأرض وسدد من مسافة قريبة في المرمى.

وعدل فرايبورغ النتيجة بعد عرضية من هابارير وصلت للإيطالي فنتشينزو غريفو الذي تابعها في المرمى (58).

وخطف البديل الهولندي جوشوا زيركزي (90+2) هدف التقدم بعدما حوّل عرضية سيرج غنابري إلى داخل الشباك، قبل ان يضيف غنابري الهدف الثالث (90+5) من تسديدة من حدود منطقة الجزاء.

واضاع شالكه فوزاً كان في متناول اليد بعد تعادله مع مضيفه فولفسبورغ 1-1.

وتقدم شالكه عن طريقه التركي أوزان محمد كاباك (51)، ثم عادل السويسري كيفين مبابو النتيجة لفولفسبورغ (82).

ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة وأصبح خامسا، مقابل 24 نقطة لصاحب الأرض في المركز الثامن.

وفاز هيرتا برلين على مضيفه باير ليفركوزن بهدف نظيف سجله الهولندي كريم ريكيك (64).

ورفع الضيوف رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 25 نقطة، في المركز السابع.

في مكان آخر، قلب كولن تأخره صفر-2 امام أنتراخت فرانكفورت إلى فوز 4-2، ليبتعد عن منطقة الهبوط.

وبعد هدفين لصاحب الأرض عن طريق النمسوي مارتين هاينتيرغير (6)، والبرتغالي غونثالو باسيانسا (30)، كرت سبحة الضيوف بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها جوناس هيكتور (44)، البلجيكي سيباستيان بورناو (72)، دومينيك دراكسلر (81) واسماعيل جاكوبس (90+4).

وارتقى كولن للمركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، مقابل 18 نقطة لفراكفورت في المركز الثاني عشر.

© 2019 AFP