تركيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة رفع حظر السلاح المفروض على قبرص

توعدت أنقرة بالرد على "المبادرات المناهضة لتركيا" بعد تصويت الكونغرس الأمريكي الثلاثاء لصالح رفع الحظر المفروض على قبرص منذ 1987، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية، محذرة من أن هذه الخطوة ستشكل "تصعيدا خطيرا".

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حذرت تركيا من أن تحرك الولايات المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود على قبرص سيشكل "تصعيدا خطيرا"، وسط تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.



وكان الكونغرس الأمريكي قد صوت الثلاثاء لصالح رفع الحظر المفروض على الجزيرة المتوسطية منذ 1987، بهدف منع حصول سباق تسلح فيها والتشجيع على حل النزاع الذي تسبب بتقسيمها.



وانقسمت قبرص منذ الاجتياح التركي لها في 1974 ردا على انقلاب نفذه قبارصة يونانيون قوميون بقصد ضم الجزيرة إلى اليونان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية ليل الثلاثاء أنه "لن تكون هناك نتائج (للقرار الأمريكي) سوى عرقلة الجهود الرامية لتسوية النزاع في الجزيرة والتسبب بتصعيد خطير".

بيان صحفي حول قانون موازنة الدفاع لعام 2020 المعتمد في الكونغرس الأمريكي https://t.co/qzxUe5rDw6 — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) December 18, 2019

وتم إقرار الخطوة الأمريكية ضمن ميزانية كبيرة للإنفاق على الدفاع وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، بينما من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب عليها لتصبح قانونا.



وبلغت العلاقات بين أنقرة وواشنطن أدنى مستوياتها في التاريخ الحديث، على خلفية عدة ملفات بما فيها الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب الكردية" في سوريا التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" وشراء تركيا منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.



هذا، وتعهدت الخارجية التركية بالرد على "المبادرات المناهضة لتركيا" معتبرة أن "لغة التهديد والعقوبات لن تثني تركيا قط عن اتخاذ خطوات حازمة للمحافظة على أمنها القومي".

والاثنين، حطت طائرة مسيرة مسلحة تركية في شمال قبرص حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط حول استغلال محروقات.

والطارة المسيرة من نوع "بيرقدار تي بي2" حطت في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة. وهي أول مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة.

فرانس 24/ أ ف ب