جزر القمر أول دولة تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية

أ ف ب / أرشيف

في أول تمثيل دبلوماسي أجنبي في الصحراء الغربية، افتتحت جمهورية جزر القمر الأربعاء قنصلية عامة بمدينة العيون في الصحراء الغربية. ويسيطر المغرب على منطقة الصحراء الغربية بينما تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها، ويعتبر افتتاح هذه القنصلية "أرفع تعبير على الاعتراف بمغربية الصحراء"، طبقا لمصدر دبلوماسي مغربي.

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قررت جمهورية جزر القمر الأربعاء افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون في الصحراء الغربية، في أول تمثيل دبلوماسي أجنبي في المنطقة التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة الأنباء الفرنسية إن افتتاح هذه القنصلية يعد "أرفع تعبير على الاعتراف بمغربية الصحراء".

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وأفادت وكالة الأنباء المغربية أن غامبيا تستعد بدورها لافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة الواقعة ضمن المنطقة المتنازع عليها، على المحيط الأطلسي جنوب العيون.

ونقلت عن وزير الخارجية الغامبي مامادو تانجارا أن افتتاح هذه القنصلية "سيتم في أقرب الآجال الممكنة".

مشروع قانون يهدف "إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة المجالات البحرية"

والصّحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعا مسلّحا حتّى وقف إطلاق النّار العام 1991 بين المغرب الذي ضمّها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

من جانب آخر صادق البرلمان المغربي هذا الأسبوع على مشروع قانون يهدف "إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية"، بما فيها سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها.

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وأوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن إقرار هذا القانون "لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية.

ويسيطر المغرب على 80 % من الصحراء الغربية مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وفي أيّار/مايو استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني السابق هورست كولر "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة. ولم يعين بعد خلف له.

فرانس24/ أ ف ب