غويانا الفرنسية: إطلاق صاروخ لدراسة أسرار نشأة الأرض والبحث عن أشكال محتملة للحياة

أ ف ب (أرشيف)

غادر صاروخ سويوز كوكب الأرض الأربعاء بنجاح انطلاقا من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وعلى متنه التلسكوب الفضائي "كيوبس" المعد لدراسة الكواكب الخارجية، في محاولة لفهم تكوينها في إطار مساعي تحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض، وأيضا لكشف أسرار نشأة كوكبنا.

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انطلق الأربعاء صاروخ سويوز من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية حاملا التلسكوب الفضائي "كيوبس" المعد لدراسة الكواكب الخارجية، على ما أظهرت صور بثتها مباشرة وكالة "أريانسبايس".

وقد رصد حوالي أربعة آلاف كوكب خارجي (أي كواكب تدور حول نجم آخر غير الشمس)، منذ اكتشاف أولى هذه الكواكب واسمها "51 بيغاسي بي" قبل أربعة وعشرين عاما.



ولا يهدف تلسكوب "كيوبس" (وهو اختصار "كاراكتيرايزينغ إكزوبلانيت ساتيلايت") إلى كشف كواكب جديدة بل إلى تحليل تلك التي جرى التعرف إليها سابقا، في محاولة لفهم تكوينها في إطار السعي المزمن لتحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض، وكذا لتحديد أسرار نشأة كوكبنا.

#Cheops sera en orbite basse terrestre, à 700km au-dessus de la Terre, ses panneaux solaires toujours orientés vers le Soleil, et le télescope toujours pointé du côté nuit!

Centre de contrôle de mission: @intaespana

Centre des opé. sci: @UNIGEnews

⬇➡https://t.co/cG9A3Byd7A pic.twitter.com/T6cgwFNY93 — ESA France (@ESA_fr) December 18, 2019

وانطلق صاروخ سويوز، عند الساعة 05,54 (08,54 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة كورو الفضائية. وهي ثالث عملية إطلاق من هذا النوع هذا العام. وستكون مدة المهمة من الانطلاق وحتى انفصال الأقمار الاصطناعية، حوالي 4 ساعات و13 دقيقة.



ويحمل سويوز القمر الاصطناعي "كوسمو سكاي ميد سيكند جينيريشن" المصمم لمراقبة الأرض لحساب وكالة الفضاء الإيطالية ووزارة الدفاع الإيطالية.

كما يحمل ثلاث شحنات إضافية هي "أنجيلز" أول قمر اصطناعي نانوي أنتجه وموله المركز الوطني الفرنسية للدراسات الفضائية، و"آيسات" الممول أيضا من المركز الفرنسي، و"أوبس سات" لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.

فرانس 24/ أ ف ب