كأس الرابطة الفرنسية: تأهل حامل اللقب وبطل الدوري لربع النهائي

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باريس (أ ف ب)

تأهل ستراسبورغ حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بفوزه على مضيفه نانت 1-صفر، فيما سحق بطل الدوري باريس سان جرمان مضيفه لومان من الدرجة الثانية 4-1 الأربعاء في ثمن النهائي.

ويشهد ربع النهائي لقاء مرتقبا بين نادي العاصمة وسانت إتيان.

وتأخر هدف ستراسبورغ حتى الدقيقة 78، عندما نجح نونو دي كوستا من الرأس الأخضر في هز شباك ألكسندر أولييرو.

وفي المباراة الثانية، خاض فريق العاصمة اللقاء بتشكيلة احتياطية مطعمة بكيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وأنهى فريق العاصمة الفرنسية الشوط الأول بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها الإسباني بابلو سارابيا والكاميروني اإريك ماكسيم تشوبو-موتينغ ومبابي في الدقيقة 40، ليسجل المهاجم الشاب هدفا على الأقل في المباراة السادسة تواليا له الفريق، وهي الأفضل له مع سان جرمان منذ انضمامه الى صفوفه في صيف العام 2017 آتيا من موناكو.

وأنهى دي ماريا أهداف نادي العاصمة في الدقيقة 48 بعد خطأ من حارس مرمى لومان بيار باترون، قبل أن يسجل البديل هاريسون مانزالا من جمهورية الكونغو الديموقراطية، الهدف الشرفي للفريق المضيف في ملعبه القريب من الحلبة المضيفة لسباق التحمل الشهير "لومان 24".

وبلغ الدور ربع النهائي أيضاً كل من ليون بفوزه على تولوز 4-1، وبريست بفوزه على بوردو 2-صفر، وسانت إتيان بعد تغلبه على مضيفه نيم 2-1، وأميان على رين 3-2.

وفي ربع النهائي، يلعب ليل مع أميان، وباريس سان جرمان مع سانت إتيان، وليون مع بريست، ورينس مع ستراسبورغ.

وقال مدرب سانت إتيان كلود بويل الذي خسر فريقه أمام سان جرمان برباعية نظيفة في الدوري المحلي الأحد، إن المباراة المقبلة "ستتيح لنا (...) بالقيام بمهمة أفضل من تلك التي قمنا بها على أرضنا" في الدوري.

من جهته، رأى مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل ان "الأهم هو اننا سنخوض المباراة على أرضنا. هذا أسهل لنا على صعيد التنظيم لأننا سنسافر كثيرا خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير".

وتقام المباريات في السابع والثامن من كانون الثاني/يناير المقبل.

© 2019 AFP