مجلس النواب الأميركي يصوّت الأربعاء على عزل ترامب

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واشنطن (أ ف ب)

يعقد مجلس النواب الأميركي الأربعاء جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس يتم عزله في الولايات المتحدة.

وعشية التصويت، قال ترامب إنه يتعرّض إلى "محاولة انقلاب" ومحاكمة كيدية.

وفي رسالة استثنائية من ست صفحات، قال ترامب مخاطبًا رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون نانسي بيلوسي "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

وجاءت الرسالة بعد دقائق فقط من إعلان بيلوسي أن المجلس سيصوّت الأربعاء.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى أعضاء الكونغرس الديموقراطيين "مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار مادتي العزل ضد رئيس الولايات المتحدة".

وأضافت "في هذه اللحظة التي تعمها الصلوات في تاريخ أمّتنا، علينا احترام قسمنا بدعم وحماية دستورنا من كافة الأعداء في الخارج والداخل".

- رسالة غاضبة -

واتُّهم ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن.

واتٌّهم كذلك بعرقلة الكونغرس من خلال رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم ورفض تقديم وثائق كأدلة.

ولا شك في أن مجلس النواب، الذي يشكل الديموقراطيون غالبية أعضائه، سيقر التهمتين اللتين تعرفا بـ"مادتي العزل".

وستحال بعد ذلك القضية إلى مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تبدأ محاكمة ترامب في كانون الثاني/يناير. وهنا، يتوقع أن تتم تبرئته نظراً لهيمنة الجمهوريين على هذا المجلس.

ورغم هذه النتيجة المرجّحة، صب ترامب جل غضبه في الرسالة التي وجهها إلى بيلوسي، إذ لم يتوان عن الدفاع عن سجله ومهاجمة الديموقراطيين.

وفي الرسالة، اتّهم ترامب السياسية الديموقراطية المخضرمة بـ"خرق ولائها للدستور" وإعلان "حرب مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية".

وكرر إصراره على أن القضية ضدّه "خدعة" و"ظلم جسيم"، مشدداً على أن الديموقراطيين مدفوعون لعزله بفعل "ممثليكم (في الكونغرس) المضطربين والراديكاليين من اليسار المتطرف".

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وفي رد فعلها على الرسالة، وصفتها بيلوسي بأنها "مريضة حقًا".

وستستمر جلسة الأربعاء ست ساعات بينما يتوقع أن يجري التصويت في وقت متأخر بعد الظهر أو خلال الليل.

وبينما تجري الجلسة، سيتوجّه ترامب إلى باتل كريك، وهي مدينة في ولاية ميشيغان غير المحسوبة على أي الحزبين من أجل تجمع انتخابي مساء الأربعاء.

وباستثناء عضوين فقط، يبدو أن جميع أعضاء الكونغرس الديموقراطيين (235) على استعداد لاتّخاذ موقف موحد في التصويت لصالح إقرار مادتي عزل الرئيس.

ورغم أن بعض ممثلي المناطق المحافظة قد يواجهون احتمال خسارة الانتخابات العام المقبل جرّاء مواقفهم، إلا أنهم اتّخذوا موقفًا موحداً.

وقال ممثل منطقة تميل لتأييد ترامب في نيو جيرسي ميكي شيريل "علّمتني خدمتي في الجيش أن أضع بلدنا -- لا السياسة -- أولاً. وعلمتني الفترة التي قضيتها كمدع فدرالي أهمية حكم القانون والعدالة".

وأضاف "سأصوّت لصالح مادتي العزل".

وقال ديموقراطي آخر من دائرة انتخابية محافظة في نيويورك أنتوني برينديسي "أعرف أن البعض سيغضبون من قراري، لكنني انتُخبت لأقوم بما هو صحيح لا ما هو آمن سياسيًا".

واندلعت تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب في عدة مدن بينها نيويورك وبوسطن ونيو أورلينز ولوس أنجليس.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات موجهة للكونغرس على غرار "تخلصوا من ترامب" و"احموا ديموقراطيتنا".

وتمنت إحدى اللافتات لباقي المتظاهرين "عزلاً سعيداً" في إشارة إلى اقتراب عطلة عيد الميلاد.

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وخلال جلسة للجنة قواعد مجلس النواب، التي تحدد إجراءات التصويت، اتّهم الجمهوري البارز دوغ كولينز الديموقراطيين بالعمل على استعجال إجراءات العزل.

وحذر قائلاً "سيكون هناك يوم للمحاسبة. أي شيء تحصلون عليه لن يدوم طويلاً".

واختلف العضوان الأبرز في مجلس الشيوخ على الشكل الذي ستتخذه المحاكمة.

ويصر الديموقراطيون على استدعاء مسؤولي البيت الأبيض كشهود.

ويطالب السناتور الديموقراطي تشاك شومر بأن يدلي كبير موظفي البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي ومسؤولين اثنين آخرين بشهاداتهم.

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل، القادر بشكل كبير على تحديد القواعد، رفض ذلك وأصر على أن المحاكمة سياسية بحتة.

وقال "أعتقد أن (التصويت) للعزل سيكون على أساس حزبي بشكل كامل".

وأضاف "إنها عملية سياسية. لا يوجد أي شيء قضائي بشأنها. لست محايداً حيال ذلك على الإطلاق".

© 2019 AFP