بطولة مصر: بيراميدز ينهي تعاقده مع مدربه ديسابر

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القاهرة (أ ف ب)

أعلن نادي بيراميدز الخميس إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر بعد نحو ستة أشهر من توليه منصبه، وذلك إثر تلقي الفريق خسارتين متتاليتين في الدوري المصري لكرة القدم.

وأورد النادي في بيان "عقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة هامة اليوم، مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة".

وأشار الى انه تم الاتفاق مع المدرب "على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية"، مؤكدا اتمام "كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية".

وأوضح النادي في بيانه انه تم الاتفاق مع مستشاره الفني عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" لتولي مهام الإدارة الفنية "خلال تلك المرحلة الحرجة بدءا من مباراة المصري يوم السبت المقبل في الدوري".

ويأتي إبعاد ديسابر بعد تلقي الفريق خسارتين في الأيام الماضية، أمام الزمالك بثنائية نظيفة في المرحلة السابعة، والجونة 2-3 في الثامنة.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز السابع في الترتيب بـ12 نقطة من ثماني مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات وخسارتين.

وكان ديسابر (43 عاما) قد عين مدربا لبيراميدز في تموز/يوليو الماضي، بعد إنهاء تعاقده مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم إثر قيادته منتخبه الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر خلال الصيف.

وتوصل الاتحاد الأوغندي حينها الى اتفاق بالتراضي أيضا مع ديسابر لإنهاء مهامه، بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في ثمن النهائي.

وبلغت أوغندا الأدوار الاقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر. وخسر المنتخب مباراة ثمن النهائي أمام السنغال بهدف نظيف.

وكانت تجربة ديسابر مع بيراميدز الثانية له في مصر بعدما أشرف على الاسماعيلي في عام 2017، علما بأنه خاض تجارب مع أندية عربية مثل شبيبة الساورة الجزائري، الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

© 2019 AFP