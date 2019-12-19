ترتيب الفيفا: بلجيكا تحافظ على الصدارة للعام الثاني تواليا وتقدم 38 مركزا لقطر

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

حافظ منتخب بلجيكا للعام الثاني على التوالي على صدارة ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر الخميس بتقدمه على نظيريه الفرنسي والبرازيلي على التوالي.

وأنهى منتخب "الشياطين الحمر" المتوج ببرونزية مونديال روسيا 2018 عام 2019 في صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، مقابل 1733 لفرنسا بطلة العالم و1712 للبرازيل التي توجت هذا العام بلقب كوبا أميركا على أرضها.

ولم تشهد المراكز الثلاثة الأولى تبدلا بالمقارنة مع نهاية عام 2018 حيث بقيت على حالها، لكن المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم تراجع من المركز الرابع إلى السادس ليحل مكانه المنتخب الإنكليزي.

وواصل المنتخب الإيطالي غيابه عن نادي العشرة الأوائل، لكنه تقدم من المركز الثامن عشر الذي أنهى به عام 2018، إلى المركز الثالث عشر.

وحقق المنتخب القطري أفضل تقدم خلال العام حيث قفز 38 مركزا ليصل إلى المركز 55. ويعود الفضل بتقدم "العنابي" لفوزه بمسابقة كأس آسيا مطلع العام عقب فوزه في النهائي 3-1 على اليابان.

على صعيد المنتخبات العربية، حافظ المنتخب التونسي على الصدارة في المركز 27 تلاه الجزائري (35) ثم المغربي (43)ومن بعده المصري (51).

وفي ما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العشرة الأوائل:

1- بلجيكا 1765 نقطة

2- فرنسا 1733

3- البرازيل 1712

4- انكلترا 1661

5- الاوروغواي 1645

6- كرواتيا 1642

7- البرتغال 1639

8- اسبانيا 1.636

9- الارجنتين 1623

10- كولومبيا 1622

وفي ما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية العشرة الأوائل:

1 - تونس (27)

2- الجزائر (35)

3- المغرب (43)

4- مصر (51)

5- قطر (55)

6- السعودية (67)

8- العراق (70)

9- الإمارات (71)

10 - سوريا (79)

بور- ف ط

© 2019 AFP