طفل أمريكي في الثامنة يتصدر قائمة مستخدمي قنوات يوتيوب التي تصدرها مجلة "فوربس"

أ ف ب/ أرشيف

احتفظت قناة "راين وورلد" التي يملكها الطفل الأمريكي راين كاجي البالغ من العمر ثماني سنوات على موقع يوتيوب، قائمة مجلة "فوربس" لمستخدمي هذا الموقع بتحقيقها 26 مليون دولار في عام واحد. وفي المركز الثاني على القائمة التي صدرت الأربعاء جاءت قناة "ديود بيرفكت" التي تملكها مجموعة من الأشخاص، وجاءت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا ذات الخمسة أعوام بإيرادات بلغت 18 مليون دولار.

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تصدرت قناة يوتيوب الخاصة بالصبي الأمريكي راين كاجي البالغ من العمر ثماني سنوات قائمة مجلة "فوربس" لمستخدمي هذا الموقع التي نشرت الأربعاء ، بعد أن حققت 26 مليون دولار في عام واحد.

وكانت قناة الصبي، واسمه الحقيقي راين غوان، قد تصدرت القائمة نفسها العام الماضي مع تحقيقها أرباحا بلغت 22 مليون دولار، وفقا لـ"فوربس".

وهناك 22,9 مليون مشترك في قناة "راين وورلد" (عالم راين) التي أطلقها والدا راين عام 2015 عندما كان عمره 3 سنوات.

وكان اسم هذه القناة في الأصل "راين تويزريفيو" وتضمنت مقاطع فيديو لهذا الطفل وهو يفتح مجموعة من الهدايا ويستمتع بألعابه الجديدة.

وقد حقق بعض من تلك الفيديوهات عدد مشاهدات تخطت مليار مشاهدة وفي المجموع، اقتربت القناة من تسجيلها 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وفقا لبيانات موقع "سوشل بلايد" المتخصص.

وجاءت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة "ديود بيرفكت" التي تملكها مجموعة من الأشخاص نجحوا في القيام بأمور كان النجاح فيها غير محتمل.

وفي المركز الثالث، حلت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر خمس سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دولار.

فرانس24/ أ ف ب