فيديوغرافيك: ترامب رابع رئيس أمريكي يواجه إجراءات لعزله

قرر مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء إحالة الرئيس دونالد ترامب على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليكون بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراء رسميا يهدف إلى عزله.

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منذ انتخابه، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدة محاولات لعزله.

لكن في أيلول/سبتمبر 2019، قرر الديمقراطيون بدء إجراءات العزل بعد الكشف عن محادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

يحققون في علاقة بين وعود لأوكرانيا بمساعدة عسكرية مقابل معلومات عن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه الذي كان يعمل في ذلك البلد.مهما كانت نتيجة تحقيق الديمقراطيين، فإن دونالد ترامب دخل التاريخ.

قبله، أندرو جونسون وبيل كلينتون.

ريتشارد نيكسون استقال دون انتظار نهاية الإجراء.

يتهمه الديمقراطيون اتهامه بسوء استخدام سلطته وعرقلة الكونغرس.

هل يمكن لهذا الإجراء أن ينجح؟

هناك عدة خطوات يجب اتخاذها وقد تستغرق وقتا طويلا.

أولا، يجب على مجلس النواب التصويت على العزل.

بعد ذلك، تتواصل المحاكمة في مجلس الشيوخ.

هناك، يمثل الجمهوريون الأغلبية ويستلزم الأمر أغلبية الثلثين لعزل الرئيس.

تذكير: الدستور الأمريكي ينص على ضرورة إثبات "خيانة، أو فساد أو جريمة أو جنحة كبرى.

عادل قسطل

