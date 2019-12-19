لبنان: الرئيس ميشال عون يستدعي حسان دياب لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون استدعى وزير التربية والتعليم العالي السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد بعد نحو خمسين يوما على استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

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بعد إنهائه الاستشارات النيابية، استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الخميس الوزير السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان "بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسميا، استدعى فخامة الرئيس (...) معالي الأستاذ حسن دياب لتكليفه تشكيل الحكومة".

دياب للمتظاهرين: "انتفاضتكم تمثلني"

وقال دياب في أول تعليق بعد تسميته رئيسا للحكومة المقبلة إنه "مستقل"، بعد انتشار أنباء عن دعمه بشكل رئيسي من قبل نواب حزب الله وحلفائه، مؤكدا للمتظاهرين في الشوارع منذ شهرين أن "انتفاضتهم" تمثّله.



وتوجّه دياب، في كلمة ألقاها بعد لقائه الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الرئاسي، للبنانيين بالقول "إنني ومن موقعي كمستقل أتوجه إليكم بصدق وشفافية، أنتم الذي عبرتم عن وطنكم ووجعكم، لأؤكد أن انتفاضتكم أعادت تصويب الحياة السياسية" مضيفا "أشعر أن انتفاضتكم تمثلني كما تمثل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية في لبنان".

فرانس24/ أ ف ب

