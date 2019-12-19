ليفربول يتعاقد مع الياباني مينامينو

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي الخميس انضمام اللاعب الياباني تاكومي مينامينو الى صفوفه من سالزبورغ النمسوي، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بنحو 7,25 مليون جنيه استرليني (9,5 ملايين دولار أميركي).

وسينضم لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 24 عاما الى صفوف متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعقد قدرت التقارير انه لأربعة مواسم ونصف موسم، بعدما أثار إعجاب الفريق الشمالي ومدربه الألماني يورغن كلوب في مباراتي فريقه ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب التقارير، فعّل ليفربول البند الجزائي لفسخ عقد اللاعب مع ناديه.

وأتاح فوز ليفربول حامل لقب المسابقة القارية على مضيفه سالزبورغ بثنائية نظيفة في الجولة السادسة الأخيرة للدور الأول الأسبوع الماضي، حسم تأهله الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الخامسة. وسجل مينامينو هدفا على ملعب أنفيلد في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول 4-3.

وأكد الأخير في بيان "التوصل الى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لانتقال تاكومي مينامينو"، في خطوة تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، مع افتتاح فترة الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية.

وأكد الياباني ان انضمامه الى "الحمر" هو بمثابة "تحقيق حلم"، مضيفا في تصريحات للموقع الالكتروني لناديه الجديد "أنا متحمس جدا لأن هذه اللحظة أصبحت حقيقة (...) اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي".

ونوه المدرب الألماني لليفربول باللاعب الجديد، معتبرا أنه "سريع جدا وشجاع جدا (...) هو شجاع مع الكرة وأيضا من دونها".

ويتواجد ليفربول حاليا في الدوحة حيث يشارك في كأس العالم للأندية، وفاز الأربعاء على مونتيري المكسيكي 2-1 بهدف في الوقت بدل الضائع للبديل البرازيلي روبرتو فيرمينو، ما أهله الى المباراة النهائية لملاقاة فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية السبت على ستاد خليفة الدولي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا مباراة الأمس، سئل كلوب عما سيضيفه ميامينو الى تشكيلة الفريق الإنكليزي، ما دفع المدرب للتوجه الى المسؤول الإعلامي لفريقه بنظرة استغراب، سائلا إياه "هل أصبح الانتقال رسميا؟".

ولما أجابه المسؤول بالنفي، توجه كلوب بالحديث مجددا الى الصحافي، قائلا له "للأسف، ليس لاعبنا بعد، علينا انتظار ذلك".

وانضم الياباني الى صفوف سالزبورغ في كانون الثاني/يناير 2015 آتيا من صفوف سيريزو أوساكا. خاض مع الفريق 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفا. كما خاض 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، سجل خلالها 11 هدفا.

© 2019 AFP