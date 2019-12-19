منظمة حقوقية تحض مصر على تقديم الرعاية الطبية لناشطة اسلامية في السجن

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بيروت (أ ف ب)

حضّت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس السلطات المصرية على تقديم "الرعاية الطبية المُلحّة" لناشطة إسلامية ابنة أحد كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد.

واعتقلت عائشة الشاطر (39 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين ومحامين، حسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها واشنطن.

والشاطر محبوسة احتياطيا مذاك بعدة تهم بينها عضوية جماعة إرهابية، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة "تنظيما إرهابيا" في العام 2013.

وعائشة هي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والموقوف منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013.

وقالت المنظمة في تقرير صدر الخميس إنّ السلطات تحتجز الشاطر "في ظروف احتجاز تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لاشهر، والحرمان من الزيارات العائلية".

وأوضحت انّه يعتقد أن الشاطر "مصابة بفقر الدم وفشل نخاع العظم، وكلاهما حالتان طبيتان خطيرتان مهددتان للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقرير في تشرين الثاني/نوفمبر نقلا عن مصادر إنّ الشاطر تعرضت "لضرب مبرح" و"صعق كهربائي".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أعرب ممثلون من مجموعة واسعة من الدول عن قلقهم بشان انتهاكات خطيرة في مصر.

وأعرب العديد عن قلقهم بشأن مزاعم بممارسة التعذيب وعمليات القتل التعسفية والاختفاء القسري، إضافة إلى مخاوف بشأن محاكمات جماعية وظروف اعتقال سيئة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية المصرية حول تقرير المنظمة الحقوقية، لكنّ القاهرة تنفي مزاعم حدوث تعذيب في السجون.

والشهر الفائت، أعلن النائب العام المصري فتح تحقيق في شكاوى الشاطر بشأن عدم تلقيها الرعاية الطبية المناسبة.

بورز/هت/اع

© 2019 AFP