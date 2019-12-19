نائب ديموقراطي معارض لعزل ترامب ينتقل إلى الحزب الجمهوري

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن النائب الأميركي الديموقراطي عن نيو جيرسي جيف فان درو، من البيت الأبيض الخميس أنّه سينضم إلى الحزب الجمهوري، وذلك غداة تصويته ضدّ عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي، إنّ "جيف سينضم إلى الحزب الجمهوري (...) هذا خبر عظيم!".

وأضاف "نحن سعداء بوجود جيف معنا".

وأكد النائب الديموقراطي بينما كان جالسا إلى جانب ترامب أنّه سيدعمه بشكل ثابت. وقال في سياق حديثه عن تبديل الحزب، "أعتقد ببساطة أنّ الأمر ملائم لي أكثر".

وتوجه إلى دونالد ترامب قائلاً "لكم دعمي الابدي".

وانتخب جيف فان دور (66 عاما) في انتخابات 2018 عن دائرة كانت ممثلة في الكونغرس بنائب جمهوري منذ عام 1995.

وكان مجلس النواب الأميركي أحال ليل الأربعاء دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.

© 2019 AFP