الادعاء البلجيكي يطلب السجن ثلاثين عاما لرواندي أدين "بجريمة إبادة"

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بروكسل (أ ف ب)

طلب الادعاء في محكمة جنايات بروكسل الجمعة إنزال عقوبة السجن ثلاثين عاما في المسؤول الرواندي الكبير السابق فابيان نيريتسي الذي أدين الخميس بارتكاب "جريمة إبادة" في بلده في 1994.

وطلب المدعي العام من المحلفين "الإبقاء على أقصى درجة للخطورة التي اتسمت بها الوقائع (...) هذه الرغبة في القضاء على الآخر".

واشار إلى أن الرجل الذي ينتمي إلى اتنية الهوتو ويبلغ من العمر 71 عاما "عديم الرحمة".

وكانت محكمة جنايات بروكسل دانت مساء الخميس نيريستي بارتكاب "جريمة إبادة جماعية" و"جريمة حرب" لمشاركته في إبادة اتنية التوتسي عام 1994.

كما دين فابيان نيريستي الذي يؤكد براءته بتسع "جرائم حرب" ارتكبت في كيغالي في نيسان/ابريل 1994، واثنتين اخريين ارتكبتا في الأسابيع اللاحقة في مناطق ريفية بعيدة عن العاصمة.

© 2019 AFP