الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يحسم موقعة الزعامة

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واشنطن (أ ف ب)

حسم ميلووكي باكس موقعة زعامة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين التي جمعته الخميس بضيفه لوس أنجليس ليكرز، وذلك بالفوز على الأخير 111-104 بقيادة النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي تفوق على ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس.

ودخل ميلووكي مباراته مع ليكرز باحثا عن العودة سريعا الى سكة الانتصارات بعد أن مني الإثنين على يد دالاس مافريكس بهزيمته الأولى في آخر 19 مباراة، وقد نجح في تحقيق مبتغاه بفضل جهود أنتيتوكونمبو الذي أكد مجددا احقيته بجائزة أفضل لاعب للموسم الماضي، وذلك بتسجيله 34 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وتألق أنتيتوكونمبو بشكل ملفت من خارج القوس حيث نجح في خمس ثلاثيات في مواجهة ارتدت طابعا عائليا بالنسبة لليوناني لأنها جمعته وشقيقه ثاناسيس بالشقيق الآخر كوستاس الذي يدافع عن ألوان ليكرز، على الرغم من الأخيرين كانا خارج تشكيلتي المباراة بقرار من مدربيهما.

وعلق يانيس على هذه المواجهة الأخوية بالقول "هذا شيء فريد من نوعه لا يستهان به. ثلاثة أشقاء تحت سقف واحد، يخوضون المباراة ذاتها، يقومون معا بتمارين الإحماء، هذه نعمة".

ورفع ميلووكي رصيده الى 25 فوزا مقابل 4 هزائم في صدارة المنطقة الشرقية والترتيب العام، فيما مني ليكرز بهزيمة ثانية تواليا وخامسة في 29 مباراة حتى الآن، وذلك على الرغم من جهود ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، إذ حقق الأول الـ"تريبل دابل" السابع له هذا الموسم بتسجيله 21 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف الثاني 36 نقطة مع 10 متابعات.

ولعب بدلاء ميلووكي الدور الأساسي في تفوق فريقهم على ضيفه بعد أن ساهموا بـ34 نقطة مقابلة فقط لنظرائهم في ليكرز، وكان أبرزهم جورج هيل بـ21 نقطة، فيما ساهم الأساسيان كريس ميدلتون وويسلي ماثيوز بـ15 و13 نقطة تواليا.

وفرض ميلووكي سيطرته منذ البداية، بحيث أنهى الربع الأول متقدما بست نقاط، ثم بدأ الثاني بتسجيله 20 نقطة مقابل سبع فقط لضيفه ما سمح له بالدخول الى الشوط الثاني متقدما 65-45 بعد نصف أول متواضع من جيمس وديفيس اللذين سجلا معا 6 محاولات فقط من أصل 20، فيما خسر فريقهما الكرة في 10 مناسبات.

وكان الفارق الذي حققه ميلووكي في الشوط الأول كافيا له للسير باللقاء الى بر الأمان وعدم السماح لليكرز بالاقتراب منه، على الرغم من تحسن أداء الأخير في الربع الثالث الذي حسمه لصالحه بفارق 11 نقطة 35-24 قبل أن يقدم الفريقان أداء متقاربا جدا في الربع الأخير الذي بدأه الضيوف بتقليصهم الفارق حتى ثماني نقاط 81-89.

لكن ميلووكي عرف كيف يرد في الوقت المناسب لاحباط عزيمة جيمس ورفاقه، لاسيما بالثلاثيات وأهما لماثيوز الذي وضع فريقه في المقدمة بفارق 12 نقطة 106-94 في وقت حاسم من اللقاء، ممهدا الطريق أمامه للخروج منتصرا.

ولم تؤثر هذه الهزيمة التي مني بها ليكرز، على صدارة فريق المدرب فرانك فوغل للمنطقة الغربية أمام جاره لوس أنجليس كليبرز الذي مني الخميس على أرضه بهزيمته التاسعة في 30 مباراة، وجاءت على يد هيوستن روكتس 117-122 رغم جهود الثلاثي بول جورج (34 نقطة مع 9 متابعات) وكاوهي لينارد (25 مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة) ومونتريزل هاريل (19 مع 6 متابعات).

ويدين هيوستن بفوزه التاسع عشر في 28 مباراة الى راسل وستبروك والأداء الجماعي، إذ سجل نجم أوكلاهوما سيتي السابق 40 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما وصل خمسة من زملائه الى حاجز العشر نقاط أو أكثر، أبرزهم جيمس هاردن الذي سجل 28 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وفي مباراتين أخريين، فاز سان أنتونيو سبيرز على ضيفه بروكلين نتس 118-105 رغم تألق سبنسر دينويدي في صفوف الأخير بتسجيله 41 نقطة، ويوتا جاز على أتلانتا هوكس 111-106 بفضل جهود دونوفان ميتشل (30 نقطة).

© 2019 AFP