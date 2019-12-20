الرئيس الصيني يبلغ ترامب أن التدخل الأميركي يضر بالمصالح الصينية (اعلام)

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بكين (أ ف ب)

أفادت وسائل اعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الاميركي دونالد ترامب الجمعة أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها فيما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبيت تضر بالعلاقات بين البلدين.

وأشار شي خلال محادثة هاتفية مع ترامب الى أن "سلوكيات الولايات المتحدة تدخلت في الشؤون الداخلية للصين وأضرّت بمصالحها، وهو ما يعد مسيئا الى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية"، وفق وكالة شينخوا الرسمية.

ونقلت الوكالة عن شي قوله إن الصين تأمل في أن "تنفّذ واشنطن بجدية" الأمور الهامة التي أجمع عليها الزعيمان خلال محادثتهما المتفرقة، وأن "تتنبه وتعلّق أهمية كبيرة على القضايا التي تثير قلق الصين، وتمنع التشويش على العلاقات الثنائية وجداول الأعمال الهامة".

وكان ترامب قد كشف الجمعة انّه أجرى "نقاشا جيدا للغاية" مع نظيره الصيني حول الحرب التجارية الواسعة النطاق الدائرة بين الدولتين.

واضاف أنه بحث مع شي قضية كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي، بالاضافة الى الاضطرابات في هونغ كونغ.

© 2019 AFP