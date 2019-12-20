بطولة إنكلترا: الإسباني أرتيتا مدربا لارسنال

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي ارسنال الإنكليزي لكرة القدم الجمعة تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا مدربا له خلفا لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه.

وقال أرسنال على حسابه في تويتر "يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل ارتيتا للنادي كمدرب رئيسي لنا بدءا من يوم الاحد. ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم وهو وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف" في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016.

وأضاف أنه يتم تقديم المدرب الجديد رسميا للصحافة في وقت لاحق من الجمعة (الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش)، على أن يكتفي السبت بمشاهدة مباراة الفريق الذي يحل ضيفا على ايفرتون من مدرجات ملعب غوديسون بارك، حيث سيشرف المدرب الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ على قيادة الفريق للمرة الأخيرة.

وأنهى أرتيتا بانتقاله لارسنال ثلاثة مواسم قضاه كمساعد لمدرب مانشستر سيتي مواطنه بيب غوارديولا.

ويحتل ارسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي برصيد 22 نقطة، حيث لم يفز الفريق سوى مرتين في اخر عشر مباريات، مقابل اربع خسارات ووتعادل في مثلها.

وقال ارتيتا في بيان "هذا شرف كبير. ارسنال واحد من أكبر الاندية في العالم. علينا أن نكون منافسين على الألقاب، وهذا ما تم ايضاحه لي خلال مناقشتي مع ستان وجوش كرونكي (مالك ومدير النادي تواليا) وكبار الأعضاء في النادي".

وأضاف "نعلم جميعا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك ولكني واثق من أننا سنفعل ذلك (...) أنا واقعي بما فيه الكفاية لمعرفة أنه لن يحدث الأمر بين عشية وضحاها، لكن الفريق الحالي لديه الكثير من المواهب وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية".

ولفت مسؤول لعبة كرة القدم في نادي ارسنال راؤول سانلاهي إلى أن النادي أجرى مقابلات مع مرشحين آخرين قبل اختيار ارتيتا.

وقال في بيان للنادي "التقينا بالعديد من المرشحين من الدرجة الأولى وبرز ميكيل أمام كل واحد منا باعتباره الشخص المثالي بالنسبة لنا (...) ميكيل يفهم نادي أرسنال، وماذا يعني لمشجعينا في جميع أنحاء العالم. نتطلع إليه لينهض بالفريق ويحقق معنا أفضل النتائج فيما نعمل على إعادة موسمنا إلى المسار الصحيح".

© 2019 AFP