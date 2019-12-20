بلجيكا الأولى عالمياً للعام الثاني في ترتيب الفيفا وتقدم ملحوظ لقطر

بلجيكا تحصد لقب منتخب العام في تصنيف الفيفا للعام الثاني على التوالي، في ظلّ غياب للنادي الإيطالي عن نادي العشرة الأوائل وتقدم ملحوظ للمنتخب القطري بـ 38 مركزا.

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أنّ بلجيكا تصدرت، للعام الثاني على التوالي، الترتيب الأول في لقب منتخب العام، متفوقة بذلك على نظيريها الفرنسي والبرازيلي.

وهكذا يكون منتخب "الشياطين الحمر" المتوج ببرونزية مونديال روسيا 2018 عام 2019 في صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، مقابل 1733 لفرنسا بطلة العالم و1712 للبرازيل التي توجت هذا العام بلقب كوبا أمريكا على أرضها.

من جهته، تراجع المنتخب الكرواتي من المركز الرابع إلى السادس ليحلّ مكانه المنتخب الإنكليزي.

أما المنتخب الإيطالي فغاب عن نادي العشرة الأوائل، لكنه تقدم من المركز الثامن عشر الذي أنهى به عام 2018، إلى المركز الثالث عشر.

كما حقق المنتخب القطري تقدماً ملحوظاً، بحيث قفز 38 مركزاً ليصل إلى المركز 55. ويعود الفضل في تقدم "العنابي" لفوزه بمسابقة كأس آسيا مطلع العام عقب تفوقه في النهائي 3-1 على اليابان.

وفيما يتعلق بالمنتخبات العربية، حافظ المنتخب التونسي على الصدارة في المركز 27 تلاه الجزائري (35) ثم المغربي (43) ومن بعده المصري (51).

وفيما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العشرة الأوائل:

1- بلجيكا 1765 نقطة

2- فرنسا 1733

3- البرازيل 1712

4- إنكلترا 1661

5- الأوروغواي 1645

6- كرواتيا 1642

7- البرتغال 1639

8- إسبانيا 1.636

9- الأرجنتين 1623

10- كولومبيا 1622



وفي ما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية العشرة الأوائل:



1 - تونس (27)

2- الجزائر (35)

3- المغرب (43)

4- مصر (51)

5- قطر (55)

6- السعودية (67)

8- العراق (70)

9- الإمارات (71)

10- سوريا (79)

فرانس24/ أ ف ب

