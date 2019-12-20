ترامب احرى محادثة هاتفية "جيدة للغاية" حول الاتفاق التجاري مع الرئيس الصيني

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميرك0ي دونالد ترامب الجمعة انّه أجرى "نقاشا جيدا للغاية" مع نظيره الصيني شي جينبينغ حول الحرب التجارية الواسعة النطاق الدائرة بين الدولتين.

وكتب ترامب في تغريدة أن الصين "بدأت بالفعل وعلى نطاق واسع" شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأميركية تماشيا مع اتفاق من المنتظر ان يتم توقيعه قريبا.

ومع ذلك، لم يحدد موعدا لتوقيع اتفاق "المرحلة الأولى" لكنه أشار الى ترتيبات جارية "للتوقيع بشكل رسمي".

تعد "المرحلة الأولى" حلا جزئيا سيشهد زيادة الصين وارداتها من السلع الزراعية وغيرها من الولايات المتحدة في حين ستخفف واشنطن الرسوم الجمركية الضخمة على الواردات الصينية.

الا ان الاتفاق ما زال بعيدا عن التغييرات الأساسية في السياسات التجارية الصينية التي يطالب بها ترامب وسيتم تأجيلها إلى المرحلة الثانية.

قال ترامب إنه بحث مع شي كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي المتزايد التعقيد، بالاضافة الى الاضطرابات في هونغ كونغ.

© 2019 AFP