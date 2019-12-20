ترامب يقبل دعوة بيلوسي لالقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 شباط/فبراير

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل دعوة رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد في 4 شباط/فبراير المقبل.

وتأتي الدعوة لإلقاء الخطاب السنوي في الكونغرس في لحظة سياسية صاخبة، مع اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونغرس، وهو يواجه الآن محاكمة في مجلس الشيوخ من شبه المؤكد انها ستنتهي بتبرئته.

ويتوقع ان تكون المواجهة نارية بين ترامب وبيلوسي، المرأة التي أطلقت التحقيق الرسمي بحقه والذي انتهى الى اتهامه.

وأرسلت بيلوسي خطابا لترامب قالت فيه "بروحية احترام دستورنا، ادعوك لإلقاء خطابك حول حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس الثلاثاء 4 فبراير (شباط) 2020".

وقبل ترامب "دعوة رئيسة مجلس النواب"، وفق ما قال المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي.

وتتألف رسالة بيلوسي من ثلاث فقرات تشدد على مبدأ فصل السلطات التي يؤكد عليها الدستور الأميركي.

وسيلقي ترامب الخطاب في مجلس النواب، في نفس الغرفة التشريعية التي أحالته الاربعاء إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وخلال خطاب حالة الاتحاد عام 2019 بدت بيلوسي وكأنها تسخر من ترامب من خلال تصفيقها بطريقة مبالغ بها تحولت الى مادة للتهكم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وساءت العلاقة بينهما أكثر منذ ذلك الحين.

وعشية احالته الى المحاكمة كتب ترامب رسالة غاضبة من ست صفحات الى رئيسة مجلس النواب متهما اياها ب"شن حرب مفتوحة على الديموقراطية الأميركية".

© 2019 AFP