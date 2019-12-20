طهران تصف بومبيو بأنه "بوق الغطرسة والخداع"

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طهران (أ ف ب)

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بأنه "بوق للغطرسة والخداع والإساءة"، معتبرة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة "عقيمة وموهومة".

وكانت واشنطن فرضت الخميس عقوبات على قاضيين ايرانيين بعد ان اتهمتهما ب"اسكات" صوت الايرانيين وباصدار أحكام بالاعدام على العديد من "السجناء السياسيين".

وكان أحد هذين القاضيين أبو القاسم صلواتي حكم خصوصا بالسجن عشر سنوات على الاميركي شيوي وانغ بتهمة التجسس قبل الافراج عنه في بداية كانون الاول/ديسمبر بعد ثلاث سنوات أمضاها في السجن في اطار عملية تبادل بين ايران والولايات المتحدة.

وقال بومبيو عند الإعلان عن العقوبات في خطاب بواشنطن "نحن سعداء لاطلاق سراح شيوي لكن ما كان ينبغي أن يدان او يسجن في الأساس". وأضاف ان هذا القاضي الذي يرأس فرعا للمحكمة الثورية في طهران "أداة قمع يشرف عليها النظام، وليس صديقا محايدا للعدالة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إن "مثل هذه الاساليب لن تجديهم نفعا"، مؤكدا أن بومبيو "لا يرقى الى مستوى اي وزير للخارجية في العالم ولا مكانة له في هذه الساحة".

وأضاف أن "وزراء الخارجية ينادون عادة بالسلام والمصالحة والحوار والاحترام في حين ان السيد بومبيو هو بوق للغطرسة والخداع والاهانة والاساءة".

والإجراءات التي اتخذتها واشنطن الخميس هي الأخيرة في سلسلة العقوبات الأميركية التي تفرض منذ أيار/مايو العام الماضي في إطار نزاع تركز على برنامج إيران النووي حظراً استهدف قطاع النفط الذي يعد غاية في الأهمية وتهدف واشنطن إلى خفض مبيعاته إلى الصفر في إطار حملتها لممارسة "أقصى درجات الضغط" على طهران.

© 2019 AFP