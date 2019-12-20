فرنسا: غرامة على غوغل بـ 150 مليون يورو بسبب إعلانات محرك البحث

قضت هيئة المنافسة الفرنسية بفرض غرامة مالية على العملاق الأمريكي غوغل بسبب سوء استخدام سوق الإعلانات على الإنترنت، وتقدر الغرامة بـ 150 مليون يورو.

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أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية، الجمعة، فرض غرامة مالية على العملاق الأمريكي غوغل بقيمة 150 مليون يورو.

وقالت الهيئة إنها اتخذت هذا القرار بسبب إساءة غوغل استخدام سوق الإعلانات على الإنترنت وإلزامه بتوضيح قواعد التشغيل الخاصة بمنصة إعلانات غوغل "أدز" فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتعليق الحسابات والتي تسمح له باستبعاد موقع معين.

ووصفت الهيئة غوغل بأنه منافس مهيمن غير عادي فيما يتعلق بالتسويق عبر الإنترنت.

وفي بيان، ذكرت الهيئة أنه "نظرا لهيمنة موقع غوغل، يتحمّل الأخير مسؤولية خاصة تجاه المستخدمين والمعلنين، ما يلزمها بتطبيق القواعد بشكل موضوعي وشفاف وغير تمييزي".

لكن غوغل لم يطبق هذه المعايير الشفافة وغير التمييزية، على حد تعبير الهيئة الفرنسية.

كما وضعت هيئة المنافسة غوغل الأمريكي تحت "المراقبة"، لمدة ستة أشهر، على أن يلتزم الأخير باتخاذ تدابير لتوضيح قواعد إعلاناته.

من جهتها، قالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا "أتى وقت المحاسبة". وأضافت أنّ إدانة غوغل تأتي نتيجة تحقيق تم فتحه منذ أكثر من عامين، بعدما استمعت الهيئة إلى مخاوف قطاع الإعلان عبر الإنترنت منذ 2016. وتابعت "التحقيق دام أربع سنوات وكان صعباً للغاية".



فرانس24/ أ ف ب

