فلسطين: المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب

عبرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قناعتها بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم أعلنت أنها ستفتح تحقيقا كاملا في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب قد توجه عقبه اتهامات لشخصيات إسرائيلية وفلسطينية. وأتى الرد سريعا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو معتبرا أن المحكمة الدولية ليست لها سلطة للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية.

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قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في الادعاءات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخّل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة لبدء التحقيق.

وفي وقت لاحق، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على إعلان المحكمة الجنائية الدولية معتبرا أن "المحكمة ليست لها سلطة للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الفلسطينية عن ترحيبها بعزم المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم حرب داخل الأراضي الفلسطينية.



فرانس24/أ ف ب/رويترز