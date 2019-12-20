ماكرون يريد دفع مكافحة الجهاديين في الساحل

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Port-Bouët (ساحل العاج) (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في ساحل العاج أنه يرغب في اعطاء "دفع جديد" لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل لمناسبة قمة تعقد في كانون الثاني/يناير 2020 لقادة دول المنطقة في منطقة بو جنوب غرب فرنسا.

وقال مخاطبا الف جندي فرنسي في قاعدة بورت-بويي الفرنسية بعيد وصوله الى ساحل العاج للاحتفال بعيد الميلاد مع الجنود، "آمل أن نتمكن من اعطاء عمق جديد وتعهدات جديدة ودفع جديد لهذه العملية لكسب المعركة الضروري لاستقرار الساحل وأمنه وبشكل أوسع للمنطقة وايضا اوروبا".

وقال ان الهدف من قمة 13 كانون الثاني/يناير مع قادة دول مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبروكينافاسو وتشاد وموريتانيا) هو "اعادة توضيح الاطار السياسي والاستراتيجي" للعملية مضيفا أنه "بدون انخراطهم السياسي لا يمكننا ان نتحرك بنجاعة في الساحل".

وبعد زيارة ساحل العاج يزور ماكرون الاحد لبضع ساعات نيامي لاجراء مباحثات مع نظيره النيجري محمدو يوسوفو.

© 2019 AFP