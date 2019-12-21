إدانة روسية-ألمانية-أوروبية للعقوبات الأمريكية على الشركات المشاركة في إنشاء أنبوب الغاز الروسي

سفينة وضع الأنابيب في أعماق البحار Allseas 'Solitaire وهي تمارس عملها في خط الغاز Nord Stream 2 في بحر البلطيق في 13 سبتمبر/كانون الأول 2019.

عقب توقيع دونالد ترامب عقوبات تطال الشركات المشاركة في بناء أنبوب "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وردت السبت ردود فعل مدينة من الاتحاد الأوروبي وروسيا وألمانيا.

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عقب توقيع دونالد ترامب عقوبات تطال الشركات المشاركة في إنشاء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وردت السبت ردود فعل مدينة من ألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

يمر هذا الأنبوب بشكل شبه كامل تحت بحر البلطيق ويلتف حول أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.

الاتحاد الأوروبي يدين

أبدى الاتحاد الأوروبي السبت معارضته، وأدان العقوبات الأمريكية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالا مشروعة".

للمزيد- واشنطن تفرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"

الخارجية الروسية تدين "الأيديولوجيا الأمريكية..."

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية السبت أن العقوبات الأمريكية تمنع دولا أخرى من "تنمية اقتصاداتها".

وكتبت الناطقة ماريا زاخاروفا على صفحتها عبر فيس بوك أن "دولة يبلغ دينها 22 ألف مليار دولار تمنع بلدانا تتمتع بالملاءة من تدوير اقتصاداتها الفعلية"، ثم أدانت "الأيديولوجيا الأمريكية التي لا تحتمل المنافسة العالمية".

برلين تصف العقوبات الأمريكية "بالتدخل"

وأدانت الحكومة الألمانية السبت العقوبات الأميركية، معتبرة أنها "تدخل في شؤننا الداخلية".

وقالت أولريكي ديمير وهي من المتحدثين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إن "الحكومة ترفض هذه العقوبات خارج الحدود"، موضحة أنها "تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية".

فرانس24/ أ ف ب