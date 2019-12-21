الدوري الأميركي: دالاس يسقط فيلادلفيا على ملعبه للمرة الثانية تواليا

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق دالاس مافريكس فوزا كبيرا على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 117-98 في أبرز مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، على رغم توصل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش.

وشهدت المنطقة الشرقية فوز كل من دالاس وتورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس ومياهي هيت وانديانا بايسرز، الساعية الى الإبقاء على المنافسة مع متصدر ترتيب المنطقة ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم (25 فوزا وأربع هزائم)، والفائز الخميس على متصدر الغربية لوس أنجليس ليكرز.

ويفتقد دالاس منذ نهاية الأسبوع الماضي لجهود دونشيتش الذي يبرز كأحد أفضل اللاعبين هذا الموسم، بسبب إصابة في الكاحل. وبعدما تلقى دالاس الأربعاء خسارته الثانية في ثلاث مباريات، تمكن الجمعة من تعويض سقوطه أمام بوسطن، بفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 19 نقطة.

وألحق مافريكس بمضيفه خسارته الثانية تواليا في الدوري وعلى أرضه، بعدما كان ميامي هيت قد تغلب عليه الخميس بنتيجة 108-104.

وجاء فوز دالاس بفضل تيم هاردواي جونيور واللاتفي كريستباس بورزينغيس، فكان الأول أفضل مسجل لفريقه مع 27 نقطة وأربع متابعات، بينما ساهم الثاني بـ22 نقطة و18 متابعة هي الأعلى في مسيرته.

وتمكن اللاتفي للمباراة الرابعة تواليا من تسجيل 20 نقطة مع 10 متابعات على الأقل، بحسب احصاءات فريقه الذي خسر الأربعاء أمام بوسطن 103-109.

وقال اللاتفي بعد تحقيق فريقه الفوز السابع تواليا خارج ملعبه "نحن نقوم بعمل جيد من خلال العودة بعد الخسارة (...) اللعب بشكل جيد خارج ملعبنا هو مكوّن مهم في تحقيق سجل رائع في نهاية الموسم".

ولم ينجح فيلادلفيا في التقدم سوى في الربع الأول، قبل ان يفرض دالاس سيطرته وينهي المباراة بتحقيق فوزه الـ19 مقابل تسع هزائم هذا الموسم.

في المقابل، لم تكن النقاط الـ33 والمتابعات الـ17 التي حققها النجم الكاميروني جويل إمبييد، كافية لتفادي سفنتي سيكسرز تلقي الخسارة الثانية تواليا، والعاشرة في 30 مباراة.

ورأى مدرب دالاس ريك كارلايل "اذا كنت ستحقق الفوز في هذا الملعب وعلى فريق يضم هذا الطراز من اللاعبين، عليك ان تقاتل من أجل ذلك، وهذا هو ما قام به لاعبونا".

- تورونتو يفوز بغياب سياكام وغاسول -

وفي مقابل خسارة فيلادلفيا سادس المنطقة الشرقية، حققت الفرق الأربعة التي تفصل بينه وبين المتصدر ميلووكي، انتصارات في مبارياتها أمس.

وفاز رابتورز الذي توج في الموسم الماضي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، للمرة الثالثة تواليا هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 122-118.

وسيطر الفريق الكندي على غالبية مجريات المباراة، وتمكن خلالها من التقدم بفارق وصل الى 18 نقطة في الربع الثاني. لكن واشنطن عاد الى المنافسة في الربع الأخير، وقلص الفارق الى نقطتين (118-120) قبل ثانية واحدة فقط على نهاية اللقاء بفضل سلة تروي براون جونيور.

لكن تورونتو حافظ على تقدمه وأنهى المباراة بفارق النقاط الأربع بفضل رميتين حرتين في الثواني الأخيرة للاعبه فريد فانفليت الذي أنهى اللقاء مع 18 نقطة وتسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، بينما كان زميله كايل لاوري أفضل مسجل للفريق مع 26 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، وساهم اللاعب الكونغولي-الإسباني سيرج إيباكا بـ23 نقطة وعشر متابعات.

وتراجع تورونتو هذا الموسم مع انتقال عدد من لاعبيه الى أندية أخرى، أبرزهم النجم كواهي لينارد المنتقل الى لوس أنجليس كليبيرز، بعد مساهمته الأساسية في منح الفريق لقب الموسم الماضي، والذي أصبح من خلاله أول فريق كندي يتوج بطلا لدوري الـ "ان بي ايه".

وغاب عن مباراة الأمس في تشكيلة تورونتو، لاعباه الإسباني مارك غاسول والكاميروني باسكال سياكام بسبب الإصابة. وأعلن النادي ان سياكام الذي تعرض لإصابة عضلية في الربع الأخير من المباراة التي فاز بها فريقه على ديترويت بيستونز 112-99 الأربعاء، سيغيب لفترة غير محددة، في حين أن غاسول الذي أصيب في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في المباراة نفسها، سيبتعد لأسبوعين على الأقل.

وأصبح سياكام أفضل مسجل في صفوف تورونتو هذا الموسم، مع معدل تسجيل يبلغ 25,1 نقطة في المباراة الواحدة، تضاف إليها ثماني متابعات.

كما تضم قائمة المصابين نورمان باول المصاب بخلع في الكتف الأيسر.

وتفوق بوسطن على ضيفه ديترويت بيستونز 114-93، في مباراة يدين فيها بشكل كبير الى الثنائي جايلن براون وجايسون تايتوم اللذين سجل كل منهما 26 نقطة وأضاف خمس متابعات.

وتمكن بوسطن من تحقيق فوزه الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين، وهو ثاني ترتيب المنطقة الشرقية بفضل 19 فوزا وسبع هزائم هذا الموسم، متقدما على ميامي هيت الذي حقق أمس فوزه الـ21 (مقابل ثماني هزائم)، وأتى على حساب ضيفه نيويورك نيكس بنتيجة 129-114.

أما الفائز الأخير من فرق المقدمة في الشرقية، فكان انديانا بايسرز الذي تفوق على ضيفه ساكرامنتو كينغز بنتيجة 119-105، وذلك بفضل أفضل مسجل في المباراة تي دجاي وورن مع 23 نقطة.

وفي المنطقة الغربية، كان الأبرز فوز صاحب المركز الثاني دنفر ناغتس على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 109-100، في مباراة سيطر عليها من البداية الى النهاية، وبرز فيها لاعبه الصربي نيكولا يوكيتش الذي حقق "تريبل دابل" مع 20 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، والكندي جمال موراي الذي سجل 28 نقطة.

وتغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على ضيفه أورلاندو ماجيك 118-103، بفضل تسجيل داميان ليلارد وسي دجاي ماكولوم 36 و31 نقطة تواليا.

وفي بقية المباريات، فاز غولدن ستايت ووريرز على نيو أورليانز بيليكانز 106 - 102، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز 126 - 108، وكليفلاند كافالييرز على ممفيس غريزليز 114 - 107.

© 2019 AFP