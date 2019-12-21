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الرئيس الفرنسي من ساحل العاج: "مكافحة الجهاديين الساحل تحتاج إلى دفع جديد"

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الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب الجنود الفرنسيين في معسكر بورت بويت العسكري في أبيدجان، ساحل العاج، 20 ديسمبر/كانون الأول 2019.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب الجنود الفرنسيين في معسكر بورت بويت العسكري في أبيدجان، ساحل العاج، 20 ديسمبر/كانون الأول 2019. رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال زيارته للقوات الفرنسية في ساحل العاج إنه يرغب في إعطاء "دفع جديد" لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، ذاكرا أن ذلك سيكون أحد أهداف قمة دول المنطقة التي من المتوقع أن تعقد في يناير/كانون الثاني 2020 بمنطقة بو (Pau) جنوب غرب فرنسا.

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من قاعدة "بور بويت" في ساحل العاج، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل تحتاج إلى "دفع جديد"، وذلك بمناسبة قمة من المرتقب عقدها في يناير/كانون الثاني 2020 لقادة دول المنطقة في مدينة بو (Pau) جنوب غرب فرنسا.

للمزيد- ماكرون في ساحل العاج للاحتفال بعيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين

وقال مخاطبا ألف جندي فرنسي بعيد وصوله إلى ساحل العاج للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية، "آمل أن نتمكن من إعطاء عمق جديد وتعهدات جديدة ودفع جديد لهذه العملية من أجل كسب المعركة الضروري لاستقرار الساحل وأمنه وبشكل أوسع للمنطقة وأيضا أوروبا".

قمة دول مجموعة الساحل 

وقال إن الهدف من قمة 13 يناير/كانون الثاني مع قادة دول مجموعة الساحل، وهي مالي والنيجر وبروكينا فاسو وتشاد وموريتانيا، هو "إعادة توضيح الإطار السياسي والاستراتيجي" للعملية مضيفا أنه "بدون انخراطهم السياسي لا يمكننا أن نتحرك بنجاعة في الساحل".

وبعد زيارة ساحل العاج يزور ماكرون الأحد لبضع ساعات نيامي لإجراء مباحثات مع نظيره النيجري محمدو يوسوفو.

فرانس24/أ ف ب

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