الصين تتهم الولايات المتحدة ب"التدخل السافر" في شؤونها الداخلية

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بكين (أ ف ب)

اتهمت الصين مجددا الولايات المتحدة ب"التدخل السافر" في شؤونها الداخلية غداة مصادقة الرئيس دونالد ترامب على قانون الموازنة العسكرية لعام 2020 الذي يدعو إلى تعزيز الروابط العسكرية مع تايوان ويعيد تأكيد دعم واشنطن للحراك الاحتجاجي في هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المؤتمر الشعبي الوطني يو ونزه، لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إنّ الخطوة الأميركية تمثل "تدخلا سافرا" في الشؤون الصينية الداخلية.

ويشير قانون الموازنة العسكرية الأميركية إلى "دعم تعزيز القدرات الدفاعية والقدرات التنفيذية لتايوان، وتطوير التدريبات المشتركة".

كما يطلب من وزير الدفاع الأميركي الشروع في دراسة حول التاثير الذي تمارسه بكين على تايوان في "المجالات العسكرية، الاقتصادية، المعلوماتية، الدبلوماسية وشبكات الانترنت".

وقال ونزه إنّ الفقرات المرتبطة بتايوان تقوّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

ووقع ترامب الجمعة مشروع قانون الموازنة المقدرة ب738 مليار دولار. ويدعو المشروع ايضاً إلى دعم التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ.

وكانت وكالة الأنباء الصينية نقلت أنّ الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الاميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الجمعة أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها في ما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبيت تضر بالعلاقات بين البلدين.

© 2019 AFP