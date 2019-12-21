بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة يدعوان الى التسامح الديني وحماية البيئة

إعلان اقرأ المزيد

الفاتيكان (أ ف ب)

وجّه البابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة رسالة مشتركة بالفيديو يحضان فيها على التسامح الديني وحماية البيئة، وذلك بعد لقائهما في الفاتيكان.

وقال البابا الارجنتيني باللغة الاسبانية والى جانبه غوتيريش "من الجيد أن يحصل اجتماعنا في الأيام التي تسبق عيد الميلاد".

وأضاف "لا يجب أن نحيد بنظرنا إلى الاتجاه الآخر عندما يتعرض مؤمنون من مختلف الديانات للاضطهاد في أنحاء مختلفة من العالم، لا يمكننا ذلك".

وقال غوتيريش "انه وقت السلام وحسن النوايا، وأنا حزين لرؤية مجتمعات مسيحية، بعضها الأقدم في العالم، لا يمكنها الاحتفال بعيد الميلاد بأمان".

وتابع "بكثير من الأسى نرى يهودا يتعرضون للقتل في الكنس، وشواهد قبورهم تشوه بالرموز النازية، ومسلمون يقتلون في المساجد وأماكنهم الدينية تتعرض للتخريب، ومسيحيون يُقتلون وهم يصلّون وكنائسهم تُحرق".

وكرر البابا فرانسيس رسالة وجهها في تشرين الثاني/نوفمبر خلال رحلة إلى اليابان من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، قائلا "إن استخدام الأسلحة النووية وحيازتها (...) أمر غير أخلاقي أيضا".

وحض البابا الناس على "الاعتناء بأرضنا التي جيلا بعد جيل عهد بها الله الينا لنعتني بها ونزرعها ونسلّمها إلى أطفالنا".

ووصل غوتيريش إلى روما بعد خمسة أيام من قمة الأمم المتحدة "كوب25" للمناخ التي عقدت في مدريد، حيث دعا جميع دول العالم إلى الالتزام بحياد الكربون بحلول عام 2050.

وقدّم البابا فرانسيس لضيفه نسخة من إعلان "الأخوّة الإنسانية" الذي وقّعه مع إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في الإمارات في شباط/فبراير ويدعو الى حرية المعتقد وحماية أماكن العبادة والدفاع عن حق "الأقليات" التي تعاني من التمييز بالمواطنة.

وقال غوتيريش إن النص "هام للغاية عندما نرى مثل هذه الهجمات المأساوية على الحريات الدينية وحياة المؤمنين".

ولفت الى أن الأمم المتحدة أطلقت خطة عمل لحماية المواقع الدينية واستراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية.

© 2019 AFP