برلمان تركيا يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية

صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقعته أنقرة في تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، ما يتيح لتركيا تعزيز حضورها في ليبيا. وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج طلب الجمعة المساعدة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على طرابلس.

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صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا. وأعلن البرلمان عبر تويتر: "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".



وكان الرئيس رجب طيب إردوغان أعلن في العاشر من كانون الأول/ديسمبر أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علما بأنها تواجه هجوما لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا. لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة الى ليبيا.

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ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات ألى العراق وسوريا.





وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.



كذلك، وقعت أنقرة، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لإسطنبول في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية يتيح لتركيا المطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.



وصادق النواب على ذلك الاتفاق في وقت سابق في كانون الأول/ديسمبر.



وتوثقت العلاقات بين تركيا وحكومة الوفاق رغم دعوات الجامعة العربية إلى إنهاء أي تعاون مع انقرة بعد الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في سوريا في تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب