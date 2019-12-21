بطولة ألمانيا: لايبزيغ ينجو من فخ أوغسبورغ ويضمن لقب بطل الخريف

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برلين (أ ف ب)

نجا لايبزيغ من فخ ضيفه أوغسبورغ عندما قلب تخلفه أمامه إلى فوز 3-1 وضمن لقب بطل الخريف السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ووجد لايبزيغ نفسه متخلفا منذ الدقيقة الثامنة عبر فلوريان نيدرليخنر بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة، وانتظر الدقيقة 68 لإدراك التعادل عبر لاعب وسطه النمسوي كونراد لايمر بتسديدة بيمنها من مسافة قريبة، ومنحه الدولي التشيكي المعار من روما الايطالي باتريك شيك التقدم بعد 12 دقيقة بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها الفرنسي كريستوفر نكونكو، قبل أن يؤمن الدنماركي يوسف بولسن الفوز بالهدف الثالث بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة اثر تمريرة من تيمو فيرنر (89).

واستعاد لايبزيغ نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ستة متتالية بتعادله الثمين مع مضيفه بوروسيا دورتموند 3-3، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم معززا صدارته برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل ضيفا على هرتا برلين لاحقا، علما بأن لايبزغ يتفوق بفارق كبير من الاهداف عن مونشنغلادباخ (+28 مقابل +15).

في المقابل، مني أوغسبورغ بخسارته السادسة هذا الموسم والأولى بعد ست مباريات أهدر خلالها نقطتين فقط، فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز العاشر.

- فوز بشق النفس لبايرن -

وواصل بايرن ميونيخ صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي والعاشر هذا الموسم وكان بشق النفس على ضيفه فولفسبورغ 2-صفر، أنهى به دور الذهاب في المركز الثالث.

وصمد فولفسبورغ 85 دقيقة أمام الضغط الهجومي للنادي البافاري والمحاولات الخطيرة لمهاجميه هداف البوندسليغا الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر والبرازيلي فيليبي كوتينيو وسيرج غنابري والكرواتي إيفان بيريسيتش.

وفك البديل الهولندي المغمور جوشوا زيركزي (18 عاما) شفرة دفاع فولفسبورغ بافتتاح التسجيل في الدقيقة 85 بعد دقيقتين من دخوله مكان كوتينيو، من تسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مولر.

وهو الهدف الثاني لزيركزي في ثاني مباراة له مع النادي البافاري بعد الأول في مرمى فرايبورغ (3-1) الأربعاء عندما دخل بديلا أيضا، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل أن يضيف غنابري الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وجاء سيناريو مباراة اليوم مشابها لمباراة الاربعاء لأن غنابري سجل الهدف الثاني في الدقيقة 89 بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أيضا اثر تمريرة من ليفاندوفسكي.

وتألق حارس مرمى فولفسبورغ البلجيكي كوين كاستسس مرات عدة وأنقذ مرماه من أهداف محققة أبرزها ركلة حرة مباشرة للنمسوي دافيد ألابا أبعدها بصعوبة الى ركنية (23)، وتسديدة قوية رائعة للبرازيلي فيليبي كوتينيو من خارج المنطقة إلى ركنية (53).

واستغل بايرن ميونيخ خسارة شريكه السابق بوروسيا دورتموند امام مضيفه هوفنهايم 2-3 الجمعة في افتتاح المرحلة وانفرد بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة.

في المقابل، لم يستغل شالكه تعثر دورتموند لانتزاع المركز الرابع منه وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه فرايبورغ 2-2.

وتقدم شالكه بهدف سوات سيردار في الدقيقة 26، لكن فرايبورغ رد بثنائية من ركلتي جزاء لنيلز بيترسن (54) والإيطالي فينتشنتسو غريفو (67)، قبل أن يدرك التركي أحمد كوتوجو التعادل في الدقيقة 80.

ورفع شالكه رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف خلف دورتموند، وفرايبورغ إلى 26 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن تاركا المركز السادس لباير ليفركوزن الفائز على مضيفه ماينتس بهدف وحيد سجله الأرجنتيني لوكاس ألاريو (90+3).

وتابع كولن صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي والخامس هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فيردر بريمن بهدف وحيد سجله المهاجم الكولومبي جون كوردوبا في الدقيقة 39.

وفض كولن شراكة المركز الخامس عشر مع فيردر بريمن بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة مقابل 14 للأخير الذي مني بخسارته الرابعة على التوالي والسادسة في مبارياته السبع الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي فورتونا دوسلدورف مع أونيون برلين، وبادربورن مع اينتراخت فرانكفورت.

© 2019 AFP