بطولة إسبانيا: إشبيلية يضيق الخناق على برشلونة وريال مدريد

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مدريد (أ ف ب)

ضيق إشبيلية الخناق على فريقي الصدارة برشلونة وريال مدريد بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 2-صفر السبت، في المرحلة 18 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن صاحبي الصدارة بالتساوي، بانتظار لقاء برشلونة في وقت لاحق اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس، فيما يستضيف النادي الملكي غدا أتلتيك بلباو.

واستحق إشبيلية فوزه العاشر هذا الموسم، إذ كان الطرف الأفضل في المباراة وضغط على مضيفه برغم بعض الفرص للأخير، إلا أن رجال المدرب جولن لوبيتيغي نجحوا في حصد النقاط الثلاث.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بعد ركنية ورأسية من المدافع البرازيلي دييغو كارلوس الذي استغل الخروج الخاطيء لحارس مايوركا مانولو رينا (20).

واعتقد ريال مايوركا انه ادرك التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول، إلا أن تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" اشارت إلى تسلل المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير الذي كان أودع الكرة في المرمى بعد تمريرة في العمق.

وحسم إشبيلية فوزه في الشوط الثاني بعدما احتكم الحكم مرة جديدة إلى الـ "في ايه آر" لتأكيد خطأ على الغاني إدريس بابا في منطقة جزاء فريقه، واحتساب ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب وسطه الارجنتيني إيفر بانيغا (63).

وتتابع الجولة اليوم بلقاءي فياريال مع خيتافي، وبلد الوليد مع فالنسيا.

وتختتم الاحد بلقاءات ليغانيس مع إسبانيول، واوساسونا مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، وليفانتي مع سلتا فيغو.

بور-د ح/ف ط

© 2019 AFP