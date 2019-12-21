بطولة إسبانيا: سواريز يقود برشلونة لانهاء عام 2019 بفوز على الافيس

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مدريد (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة حامل اللقب إلى إنهاء عام 2019 بفوز كبير على ضيفه الافيس 4-1 السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء وصنع الأهداف الثلاثة الأولى التي تناوب على تسجيلها الفرنسي أنطوان غريزمان (14) والتشيلي أرتورو فيدال (45) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69)، فيما سجل بيري بونس (56) هدف الافيس.

وعاد برشلونة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين فرفع رصيده إلى 39 نقطة منفردا بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق ريال مدريد الذي يستضيف أتلتيك بلباو الأحد في ختام المرحلة.

وباب لقب "بطل الخريف" الشرفي قريبا من برشلونة كونه يتفوق بفارق الأهداف عن النادي الملكي (+26 مقابل +21).

ورغم الأفضلية المطلقة لبرشلونة الا أن الدقة غابت عن لاعبيه في الشوط الأول فلم يصيبوا المرمى الا مرتين جاء منهما هدفين.

وألغى الحكم هدفا لميسي بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" في الدقيقة العاشرة بداعي التسلل.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 14 عندما توغل سواريز من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية لغريزمان الذي سددها بيمناه من حافة المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فرناندو باشيكو.

وعزز فيدال تقدم برشلونة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سواريز سددها قوية بيمناه على يمين الحارس باشيكو (45).

ومن أول محاولة له في الشوط لاثاني، قلص الافيس النتيجة بعد عرضية متقنة من المدافع روبن دوارتي إلى بونس تابعها برأسه من أمام جيرار بيكيه داخل المرمى (56).

وكاد الحارس الألماني مارك-أندريه تير-شتيغن يكلف برشلونة هدف التعادل بعد خروج خاطئ من مرماه لكنه تدارك الموقف في اللحظة الأخيرة وحول الكرة إلى ركنية (58).

واستغل برشلونة اندفاع الضيوف بحثا عن التعادل وسجل الهدف الثالث بعدما تقدم ميسي بالكرة وسددها بقوة من حافة المنطقة على يمين الحارس (69) مسجلا الهدف رقم 50 خلال عام 2019 في جميع المسابقات.

وعاد الحكم لتقنية المساعدة الفيديو مرة جديدة ليحتسب ركلة جزاء بعد لمسة يد على مارتن اغويريغابريا، انبرى لها سواريز بقوة مسجلا الهدف الرابع (75).

- إشبيلية يحافظ على الفارق مع برشلونة -

وحافظ إشبيلية على فارق النقاط الخمس مع برشلونة بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 2-صفر، معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

واستحق إشبيلية فوزه العاشر هذا الموسم، إذ كان الطرف الأفضل في المباراة وضغط على مضيفه برغم بعض الفرص للأخير، إلا أن رجال المدرب جولن لوبيتيغي نجحوا في حصد النقاط الثلاث.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بعد ركنية ورأسية من المدافع البرازيلي دييغو كارلوس الذي استغل الخروج الخاطيء لحارس مايوركا مانولو رينا (20).

واعتقد ريال مايوركا انه ادرك التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول، إلا أن تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" اشارت إلى تسلل المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير الذي كان أودع الكرة في المرمى بعد تمريرة في العمق.

وحسم إشبيلية فوزه في الشوط الثاني بعدما احتكم الحكم مرة جديدة إلى الـ "في ايه آر" لتأكيد خطأ على الغاني إدريس بابا في منطقة جزاء فريقه، واحتساب ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب وسطه الارجنتيني إيفر بانيغا (63).

وأوقف فياريال سلسلة انتصارات ضيفه خيتافي بالفوز عليه 1-صفر.

وسجل موزيس غوميز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

وهي الخسارة الأولى لخيتافي في ثمان مباريات، بعد خمسة انتصارات وتعادلين.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد البديل الأورغوياني ماثياس أولفيرا لنيله إنذارين (59 و61)، علما بأن المدرب جوزيه بوردالاس أشركه مع بداية الشوط الثاني.

وبات مركز خيتافي الرابع مهددا من أكثر من فريق، بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة، فيما قفز فياريال للمركز التاسع موقتا بانتظار بقية مباريات المرحلة برصيد 25 نقطة.

وسقط فالنسيا في فخ التعادل الثاني على التوالي وكان امام مضيفه بلد الوليد 1-1.

وكان بلد الوليد في طريقه الى الفوز بعدما تقدم بهدف سيرجي غوارديولا نافارو في الدقيقة 83، لكن مانويل فاييخو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بور-ف ط -د ح/م م

© 2019 AFP